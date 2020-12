Tenerife gaat eind deze week in lockdown: toeristen zouden nu toch nog welkom zijn dankzij uitzondering op reisbeperking

Tenerife gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag in lockdown om het stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Dat heeft Ángel Víctor Torres, de ‘presidente’ van de Canarische Eilanden, gemeld. Nadat hij zei dat “het binnenkomen en verlaten van het eiland beperkt was, behalve als er een goede reden voor was”, ontstond verwarring rond de vraag of toeristen nog wel welkom waren. Dat blijkt nu toch het geval te zijn, zo is morgen in het Staatsblad van de Canarische Eilanden te lezen.

“Er zijn geen bijkomende beperkingen voor toeristen die naar Tenerife reizen”, zal daar te lezen zijn. “Mochten er nationale en buitenlandse toeristen van plan zijn naar het eiland Tenerife op vakantie te komen, dan kunnen deze gebruik maken van een uitzondering op deze huidige regelgeving, wat betekent dat ze dus toegang hebben tot hun toeristische accommodatie, op voorwaarde dat ze een negatieve gezondheidstest voorleggen om aan te tonen dat ze vrij zijn van het coronavirus.”

De lockdown zal vijftien dagen duren. TUI en Brussels Airlines hebben de komende dagen nog vluchten naar Tenerife gepland. “Deze ochtend is er nog een vlucht naar Tenerife vertrokken”, zegt een woordvoerder van Brussels Airlines aan de redactie van HLN. “Ook dit weekend staan er nog twee vluchten gepland. In de namiddag hopen we meer duidelijkheid te hebben of we die nog laten doorgaan.”

Rood

Op de Europese coronakaart van Buitenlandse Zaken staat Tenerife momenteel rood ingekleurd. Dat betekent dat reizen naar het eiland ten zeerste afgeraden wordt door de Belgische autoriteiten. Wie het eiland momenteel wil bezoeken, moet een (recente) negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Tenerife is van alle Canarische Eilanden het zwaarst getroffen door het coronavirus. Er geldt nu al een avondklok, die dit weekend nog vervroegd wordt en van kracht zal zijn van 22 uur tot 6 uur ‘s morgens. Restaurants en cafés mogen alleen hun terrassen buiten openhouden, maar mét respect voor de sociale afstand en op de helft van de normale capaciteit. Je mag ook alleen samen aan tafel zitten als je onder hetzelfde dak woont. Winkelcentra zijn nog open, maar ook hier maar met een beperkte capaciteit.

Net als in de rest van Spanje geldt op Tenerife een mondmaskerplicht op openbare plaatsen, behalve in natuurgebieden en landelijke zones als het mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren. Samenkomen mag tijdens de feestdagen maar met maximaal zes personen uit twee verschillende huishoudens.

20 graden

In Spanje hebben de deelstaten veel beslissingsrecht in de coronacrisis. Ze kunnen van dag op dag besluiten om een lockdown in te voeren als ze dat nodig achten. De lockdown die in de nacht van vrijdag op zaterdag ingaat, geldt voor alle duidelijkheid alleen voor Tenerife, niet voor de andere Canarische Eilanden.

Tenerife is een populaire winterbestemming bij toeristen. De temperatuur is er in deze tijd van het jaar gemiddeld rond de 20 graden.

