Temperatuurcontrole(s), mondmaskers verplicht en aanschuiven voor toilet verboden: zo wil Ryanair deze zomer vliegen LH

12 mei 2020

10u35

Bron: Belga, The Guardian 2 Reizen De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair wil haar activiteiten vanaf de zomervakantie fors opkrikken. Vanaf 1 juli zouden er ongeveer duizend vluchten per dag moeten plaatsvinden, wat overeenkomt met 40 procent van het aanbod in normale tijden, zo kondigde Ryanair aan. Daarbij wil ze een aantal nieuwe maatregelen nemen om het vliegen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De grootste budgetvlieger van Europa zal vliegen op zowat 90 procent van de bestemmingen die voor de uitbraak van het coronavirus in het vluchtschema stonden. “We zullen weer beginnen vliegen vanop de meeste van onze tachtig basissen in Europa”, klinkt het in een persbericht. “Er zullen op bepaalde routes minder vluchten per dag of per week plaatsvinden dan normaal, omdat we ervoor kiezen op zoveel mogelijk verbindingen herop te starten in plaats van veel te vliegen op maar enkele routes.”

Voorwaarde is wel dat de regeringen tegen dan de beperkingen op vluchten binnen Europa hebben opgeheven en dat er op de luchthavens gezondheidsmaatregelen worden genomen. Zo pleit de maatschappij ervoor dat de temperatuur van de passagiers gemeten zou worden wanneer ze de luchthaven binnengaan.

Mondmasker verplicht

In een video getiteld ‘Keep Europe Flying And Healthy’ adviseert Ryanair haar passagiers om op voorhand hun temperatuur te controleren voor ze naar de luchthaven gaan, online in te checken en hun instapkaart thuis al op hun smartphone te zetten. Reizigers worden aangeraden op de luchthaven nog eens hun temperatuur te controleren, mondmaskers te dragen en de handen te ontsmetten. Ook wordt gevraagd om de social distancing te respecteren.

Op de vluchten van Ryanair zal een mondmasker verplicht zijn. In de rij staan ​​voor toiletten zal aan boord verboden zijn, volgens The Guardian zullen passagiers toelating moeten vragen om naar het toilet te kunnen gaan. Passagiers zullen enkel voorverpakte snacks en drankjes kopen, alleen met cashloze betaling. Daarnaast maakt Ryanair ook bekend dat alle vliegtuigen uitgerust zijn luchtfilters en elke dag zullen ontsmet worden.

Het leeuwendeel van de vluchten van Ryanair is sinds eind maart opgeschort. Er vinden nog zowat dertig vluchten per dag plaats tussen Ierland, het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland.

“Regeringen in heel Europa hebben een lockdown van vier maanden ingesteld om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken”, wordt Ryanair-CEO Eddie Wilson geciteerd. “Na vier maanden wordt het tijd om Europa weer aan het vliegen te krijgen, zodat we families en vrienden kunnen herenigen, dat mensen weer naar hun werk kunnen gaan en dat de Europese toeristische industrie, goed voor miljoenen banen, weer kan opstarten.”