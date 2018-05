Telefoon Efteling roodgloeiend door oplichting met 'gratis tickets' Ton Voermans

30 mei 2018

11u00

Bron: AD.nl 3 Reizen De Efteling waarschuwt voor een winactie via WhatsApp waarbij gratis kaartjes zijn te bemachtigen. De actie is nep en de criminelen erachter proberen gegevens of geld af te troggelen.

Het pretpark waarschuwt de vele fans via sociale media voor de actie. Het bericht verleidt fans door te melden dat 500 gezinnen vijf gratis kaartjes kunnen winnen om te vieren dat de Efteling 68 jaar bestaat. De link naar de website van de Efteling lijkt echt, maar wie goed kijkt ziet dat er een punt onder de t staat waardoor je op een andere website komt. Ook de verjaardag van het pretpark klopt niet. Het Brabantse sprookjespark is morgen geen 68 maar 66 jaar oud.

"We worden overspoeld met berichtje en telefoontjes. Mensen vragen of dit echt een actie van ons is. Of mensen die al meegedaan hebben vragen wat er met hun gegevens gebeurt'', zegt woordvoerster Karin Koppelmans van de Efteling.

Walibi

Ook voor Walibi Nederland worden de laatste dagen soortgelijke valse berichten verspreid via WhatsApp. Vaak gaat het om 'phishing', waarbij oplichters hun slachtoffers naar een valse website leiden, waar hen gevraagd wordt allerlei persoonlijke gegevens achter te laten.

Of er wordt geld uit de zak geklopt, waarschuwt de Nederlandse Consumentenbond. "Uiteindelijk leiden de acties vaak naar een eindeloze, telefonische quiz op een duur betaalnummer of er wordt je op slinkse wijze een duur sms-abonnement aangesmeerd. Ook kunnen je gegevens gebruikt worden voor het versturen van meer spam,'' aldus de consumentenorganisatie.

De Efteling onderzoekt wat er gedaan kan worden tegen de spammers, mogelijk volgt er aangifte. "Ze maken immers illegaal gebruik van onze naam en logo."