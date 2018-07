Te warm voor kleren? Op deze plekken zijn nudisten welkom Arne Adriaenssens

27 juli 2018

16u03

Bron: Eigen berichtgeving 2 Reizen Wanneer het kwik zo hoog klimt als vandaag, kan elk lapje stof rond je lijf een last zijn. Wie zich eens helemaal bloot wil geven tijdens deze zonnige zomerdagen kan op heel wat plekken in Vlaanderen uit zijn kleren springen. Deze 6 vakantieoorden dicht bij de deur gaan puur natuur.

Als één nudistisch walhalla bekend is bij het grote publiek, is het wel het strand van Bredene. Tussen Oostende en De Haan kunnen naturisten in alle rust bakken in het zand. Ook met wat meer textiel ben je er welkom zolang je de integriteit van het strand niet verstoort. Staren of ander ongepast gedrag is er dus uit den boze. Zorg er als nudist wel voor dat je niet te ver afdrijft op je luchtmatras. Eens de grens van het naaktstrand voorbij, is naakt nog steeds strikt verboden.

Zonneleven is een naturistenvereniging in het groene Brakel. Wie wil, kan er poedelnaakt zonnen, zwemmen en petanquen. Ook voor kinderen zijn er heel wat sport- en spelactiviteiten. Bij slecht weer kan je ook binnen in de aangrenzende hoeve terecht. Het clublokaal is voorzien met een tv, een tafelvoetbal, een biljart, een bar, een keuken en een sanitair complex.

Ten midden van bossen van Vlaams-Brabant ligt naturistenoord Athena Helios. De camping is uitgerust voor elk type kampeerder. Ja kan er zowel in je caravan, tent of in één van de voor jou opgestelde safaritenten de nacht doorbrengen. Overdag is vooral het grote zwembad dé trekpleister bij uitstek. Al bekoren de speeltuin en het terras ook jong en oud.

Rust, rust, rust! Op de grens met onze noorderburen vind je het prachtige domein grensland. Bossen, riet en waterpartijen vormen het magnifieke uitzicht dat je hebt vanop de 14 grote kampeerplaatsen. Wie wil, kan plonsen in de vijver en nadien opdrogen op het aanpalende strand. Mochten de buitentemperaturen nog niet heet genoeg voor je zijn, is ook de sauna een optie. Je zit er ook vlakbij de Kalmthoutse heide (al moet je daarvoor wel terug een broek aantrekken).

’t Vennebos in Langdorp is perfect voor de nudistische familievakantie. Een speeltuin, een plonsbad, een petanquebaan, een ligweide, … Je kan er 100 procent naturel kamperen zonder gêne. Wie liever in zijn eigen bed slaapt, kan ook als dagtoerist naar het recreatieoord afzakken.

De westrand van de Kempen heeft veel te bieden voor naturisten. Naast ’t Vennebos heb je er ook Natuur Puur, een eenvoudig naturistenterrein voor wie zoekt naar rust. Veel faciliteiten zijn er niet, maar dat garandeert ook een zeer gemoedelijke en kalme sfeer. Wie toch wat meer actie wil, is welkom in het gezellige clubhuis.