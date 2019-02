Te veel smog in Praag? Dan wordt openbaar vervoer gratis SVM

25 februari 2019

15u41

Bron: Belga 0 Reizen Bij smogalarm wordt het openbaar vervoer in Praag in de toekomst gratis. De regel geldt ook voor buitenlanders en toeristen. Het verwachte omzetverlies van ongeveer 200.000 euro per dag zal vergoed worden uit de gemeentelijke schatkist.

Smogalarm is er gemiddeld vijf tot zeven dagen per jaar in de hoofdstad van Tsjechië. De belangrijkste oorzaak is het autoverkeer.

Tegelijkertijd begint een informatiecampagne om onder meer het delen van auto's te stimuleren. Op de lange termijn verwacht de stad ook rijverboden bij smog, nu ontbreekt de wettelijke basis hier echter nog voor. De autoriteiten willen daarnaast harder optreden tegen bestuurders die stoffilters verwijderen om brandstof te besparen.