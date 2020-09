Taj Mahal heropent ondanks toenemend aantal coronabesmettingen in India IB

21 september 2020

01u53

Bron: ANP 0 Reizen De Taj Mahal gaat maandag lokale tijd weer open voor bezoekers, ondanks dat India de VS lijkt in te halen als land waar wereldwijd de meeste coronabesmettingen zijn. India, dat 1,3 miljard inwoners telt, heeft meer dan 5,4 miljoen gevallen van Covid-19 geregistreerd. Dagelijks komen er in het land ongeveer 100.000 nieuwe besmettingen en meer dan duizend coronadoden bij.

Na een strikte lockdown in maart, die het levensonderhoud van tientallen miljoenen inwoners verwoestte, aarzelt premier Narendra Modi om net als andere landen nieuwe beperkingen in te stellen. In plaats daarvan heeft zijn regering juist versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd, zoals voor het treinverkeer, binnenlandse vluchten, markten, restaurants en nu dus de Taj Mahal.

Het wereldberoemde witmarmeren mausoleum uit de zeventiende eeuw staat in de stad Agra, ten zuiden van New Delhi en is de populairste toeristische trekpleister van India. Het trekt doorgaans zeven miljoen bezoekers per jaar, maar is sinds maart gesloten.

Bezoekersaantal beperkt

Ambtenaren zeggen dat er strikte regels voor sociale distantie zullen worden opgelegd en dat het dagelijkse bezoekersaantal zal worden beperkt tot 5.000, een kwart van het normale aantal. Tickets kunnen alleen online worden gekocht. Volgens een archeoloog die verantwoordelijk is voor de monumenten van Agra zijn bezoekers verplicht een mondkapje te dragen en wordt hun temperatuur gemeten voordat ze naar binnen mogen.



