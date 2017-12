Swipen maar: 'Tinder voor vakantie' helpt je reisbestemming te kiezen FT

13u08

Bron: Eigen berichtgeving 1 TUI Reizen De eindejaarsperiode is voor veel gezinnen een ideaal moment om vooruit te blikken, naar de zomer van 2018. Al gaat dat vaak gepaard met keuzestress, want waar gaan we heen? TUI komt nu met een 'Tinder voor reisbestemmingen'.

De zoektocht naar de ideale reisbestemming verloopt het ene jaar al wat vlotter dan het andere. Vaak heerst bij mama en papa een pak keuzestress: hoe begin je te zoeken in het immense aanbod aan vakanties? Welk hotel is geschikt voor twee kleine kinderen? Wat valt binnen het prijsbudget? Waar schijnt de zon het meest, maar is het niet té warm? Moeten we echt tientallen reisbestemmingen in overweging nemen en honderden hotelrecensies lezen?

Gezinnen hebben er vaak een hele kluif aan, sommigen houden van wat opzoekwerk - "het maakt deel uit van de zomervakantiebeleving" -, anderen laten het liever aan zich voorbijgaan. Voor hen lanceert reisoperator TUI nu een gebruiksvriendelijke oplossing: de 'TUI helpt je kiezen'-functie. Die vind je op de website.

Een soort 'Tinder voor reisbestemmingen' is het geworden. Want zoals je ook op populaire datingsites tussen foto's swipet van mogelijke dates, doe je hetzelfde met vakantiefoto's. Liever een wit zandstrand dan een bergwandeling? Swipen naar rechts. TUI stelt je vervolgens drie bestemmingen voor die het best beantwoorden aan de vakantie die jij en je gezin in gedachten hebben.

Wie verder klikt, vindt meer informatie over de vakantieplaats en een hotelaanbod volgens smaak en budget. De applicatie en informatie vind je hier.