Swaggen, een bergduivel en vrolijke vrienden: Arne heeft de tijd van zijn leven in de Australische outback Arne Down Under: Vlog 25 Redactie

19u00 0 rv Arne Down Under, Vlog 25: beestjes, allemaal beestjes (én nieuwe Belgische vrienden). Reizen Na meer dan twee maanden alleen onderweg te zijn, ontmoet Arne eindelijk een bende Belgen. Samen bezoeken ze Uluru, komen ze vreemde dieren tegen en zingen ze liedjes rond het kampvuur. Kortom, Arne heeft de tijd van zijn leven.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.