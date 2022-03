Sven Ornelis tipt zijn favoriete plekken in Spanje: “Als fervent wandelaar haal ik mijn hart op in de bergen van Castellón”

Radiopresentator en hobbykok Sven Ornelis is al lang verknocht aan Spanje, het land waar hij zijn sportieve en culinaire hart ophaalt. In Barcelona vond hij een tweede thuis en struint hij sinds enkele jaren als een local rond, maar ook het Spaanse binnenland verbaast hem telkens weer. “Na een stevige wandeling en een lekker Spaans diner de dag afsluiten met een bezoek aan de spa: meer moet dat niet zijn.” Zijn ultieme tips voor een trip naar het zuiden, die lees je hier.

Vanwaar komt jouw grote liefde voor Spanje?

“Die is ontstaan toen we verliefd werden op Barcelona, maar de laatste jaren proberen we ook andere streken in het binnenland te ontdekken. Er is hier een zuiderse flair, het eten is fantastisch en de wijn ook. Frankrijk blijft natuurlijk het grote wijnland maar hier zijn de wijnen verrassend lekker én betaalbaar. En de zon speelt ook een grote rol. In België zit je lang verstopt onder een grijs deken, hier wordt je gemoed meteen verzacht.”

Wanneer is een vakantie echt ontspannend voor jou?

“Ik vind drie dingen belangrijk. Ik moet kunnen wandelen, dat is voor mij overal een must. Daarnaast speelt het culinaire een grote rol, ik hou ervan om goed te eten en lokale lekkernijen te proeven. En ik neem graag de tijd om te genieten van wellness. Tijdens de reis die Caractère voor ons uitstippelde, kon ik alles afvinken.”

Hoe zag die reis eruit?

“We spendeerden drie dagen in de buurt van Morella, gekend als één van de mooiste bergdorpjes in de provincie Castellón aan de oostkust. Logeren deden we iets verderop, in Hotel Torre Del Marqués in Monroyo. Een adembenemend mooie plek, modern en toch authentiek. In het interieur komen de klassieke witte bergstenen overal terug. Al wandelend en tafelend hebben we enorm genoten van de streek.”

Wat waren de hoogtepunten?

“Als fervent wandelaar kon ik mijn hart ophalen in de bergen. We deden een stevige tocht in de buurt van het hotel waar we getrakteerd werden op zalige zon en blauwe lucht. In het restaurant van het hotel genoten we nadien van een heerlijk diner met zicht op de vallei. Het fijne was dat de chef ons zijn biologische moestuin liet zien. Veel groenten en kruiden op ons bord kwamen rechtstreeks van daar. Een salade van vers geplukte tomaten, lang gegaarde, heerlijk zachte lamsbout, een goed glas wijn. Dat is de pure Spaanse keuken op z’n best. Na een stevige wandeling en een lekker diner de dag afsluiten met een bezoek aan de spa: meer moet dat niet zijn.”

Wat zijn voor jou de belangrijkste pluspunten van reizen met Caractère?

“Het is echt een voordeel dat ze met je meedenken als klant. Ze voelen meteen aan wat voor jou belangrijk is en hoe ze daaraan tegemoet kunnen komen. Mij maak je bijvoorbeeld niet gelukkig met een resortvakantie, ik wil graag kunnen bewegen en dingen ontdekken. Ik ben ook iemand die graag voorbereid aan een reis begint en niet zomaar op den boef vertrekt. In dat opzicht is het fijn om die organisatie eens uit handen te geven. Caractère heeft ook echt een neus voor verborgen plekken. We gaan al jaren naar Spanje en toch komen zij steeds met verrassende voorstellen. Ze kiezen er de meest unieke logeeradressen uit. Geen bombastische, anonieme hotels maar charmante plekken met karakter. Echte trouvailles.”

Naar welke reizen kijken jullie nog uit?

“We konden tijdens de coronacrisis een hele tijd niet naar Spanje afreizen, dus nu is het extra fijn om van onze flat in Barcelona te genieten. En daarnaast bekijken we nu al welke nieuwe Spaanse streken we kunnen ontdekken met Caractère. Zo zouden we graag vanaf hier eens de grens met Frankrijk oversteken. Daarnaast dromen we voorzichtig van een verre reis maar voorlopig houden we het op Spanje. Zo staan er nog heel wat bezoekjes aan wijnbouwers gepland, want onlangs lanceerde ik mijn eigen wijnen. Ik kijk er al naar uit om opnieuw langs te gaan bij wijngaarden waar volgens mij de lekkerste wijn en cava uit de streek te vinden is. Voorlopig zijn we dus nog lang niet uitgekeken op Spanje en Zuid-Europa.”

