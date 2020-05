Sunweb-klanten kunnen hun zonvakantie tot twee weken voor vertrek gratis omboeken TMA

17 mei 2020

08u14

Bron: Belga 2 Reizen Klanten van Sunweb Group die wegens het coronavirus twijfelen om deze zomer op reis te gaan, kunnen hun vakantie tot twee weken voor vertrek gratis omboeken naar een andere periode. Dat kondigt de groep zondag aan.

De optie geldt vanaf woensdag 20 mei en in eerste instantie tot 31 augustus, voor alle zonvakanties geboekt bij de merken Sunweb en Eliza was here. Wie wil omboeken, kan kiezen uit alle vakanties die momenteel beschikbaar zijn, van winterzonvakanties tot lente- en zomervakanties volgend jaar.



Sunweb Group zegt met de omboekoptie de onzekerheid te willen wegnemen bij klanten die een reis hebben gepland, maar zich door het coronavirus niet op hun gemak voelen om te vertrekken. "Veel klanten aarzelen door het coronavirus om straks - wanneer het weer kan en mag - alsnog op reis te vertrekken", zegt commercieel directeur Tim Van den Bergh. "We hebben begrip voor hun twijfels en willen hen de kans bieden om op reis te gaan wanneer zij daar weer klaar voor zijn."



Vorige week kondigde de groep aan de prijzen een jaar lang te bevriezen van de reizen die wegens het coronavirus geannuleerd moeten worden.