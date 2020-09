Sunweb geeft reiziger geld terug bij negatief reisadvies Redactie

24 september 2020

09u25

Bron: Belga 0 Reizen Belgische reizigers die vanaf vandaag een vakantie boeken en tussen 15 december 2020 en 15 mei 2021 vertrekken, krijgen van Sunweb hun geld teruggestort wanneer hun vakantiebestemming binnen twee weken voor vertrek een negatief reisadvies krijgt ten gevolge van Covid-19. Dat meldt de reisorganisatie, die in België actief is met de merken Sunweb, Eliza was here en Totally.

Sunweb wil zo een antwoord bieden op een vraag die veel klanten hebben. Het bedrijf is naar eigen zeggen de eerste zon-touroperator die zijn klanten een geldteruggarantie aanbiedt met terugbetaling binnen twee weken.

De geldteruggarantie is geldig voor alle toekomstige boekingen met vertrek tussen 15 december 2020 en 15 mei 2021 richting alle wintersport- en zonbestemmingen. De garantie geldt ook voor lastminuteboekingen vanaf zes weken voor vertrek, indien er nog geen negatief reisadvies werd uitgesproken op het moment van boeken.

De bestaande flexibele omboekgarantie van Sunweb blijft ook bestaan. Dit houdt in dat reizigers tot zes weken voor vertrek hun reis kosteloos kunnen omboeken naar een bestemming en periode naar keuze op basis van het beschikbare aanbod. Een negatief reisadvies is daarbij niet noodzakelijk.

Sunweb hoopt zo “de twijfels weg te nemen die reizigers ervaren en hen de keuze te bieden om op reis te gaan wanneer zij er klaar voor zijn”.

Bij TUI is de terugbetaling al langer van kracht, maar dan met een maximale terugbetalingstermijn van zes weken. “Er zijn uitzonderingen waarbij de terugbetaling enkele weken kan duren. Maar in het overgrote deel van de dossiers, pakweg 90 procent, halen we ook perfect die termijn van twee weken”, zegt woordvoerder Piet Demeyere.