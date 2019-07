Struikgewas schiet in brand: meer dan 2.500 vakantiegangers geëvacueerd in Argelès-sur-Mer SVM

15 juli 2019

18u47

Bron: Belga 6 Reizen Meer dan 2.500 vakantiegangers zijn geëvacueerd uit drie campings in de badplaats Argelès-sur-Mer (in het Franse departement Pyrénées-Orientales; nvdr). Struikgewassen waren er in brand geschoten, daarna wakkerden harde winden het vuur aan.

De vakantiegangers worden onder meer opgevangen in twee schoolgebouwen. Volgens de hulpdiensten raakte er niemand gewond. De brand brak volgens de brandweer om iets voor 14 uur uit en er werden vliegtuigen ingezet. 2,5 uur later was het vuur onder controle.

De badplaats Argelès-sur-mer wordt ook wel eens de ‘hoofdstad van de camping’ genoemd. In de zomer stijgt het aantal inwoners er van 10.000 naar 150.000.

In de camping ‘Le Dauphin’, waar meer dan 1.000 mensen kunnen verblijven, werden alle klanten geëvacueerd. "Ze hebben allemaal een veilig onderkomen gekregen in gebieden die door de brandweer aangeduid werden. We hebben geen materiële of fysieke schade", aldus een verantwoordelijke van de camping. Volgens burgemeester Antoine Parra begon de brand in een gebied met struikgewas.

