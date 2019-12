TUI Gesponsorde inhoud Stressvrij de wereld zien mét kinderen? Kan gewoon! Aangeboden door TUI

05 december 2019

09u00 0

Breekt je ook al het koude zweet uit als je nog maar dénkt aan het plannen van je volgende gezinsvakantie? Een aangenaam hotel of vakantiepark vinden waar de kinderen zich een week lang kunnen uitleven, maar waar jullie ook wat van de wereld zien? Geen simpele opgave. Als ouder ben je dan ook in december al bezig met nadenken over de volgende zomervakantie. Voor wie nog wat inspiratie nodig heeft: wij kennen de perfecte formule voor gezinnen met kinderen die veel willen doen maar weinig willen regelen.

We kennen allemaal de klassieke all-in-formule: zwembad en animatie voor de kinderen, bij elke maaltijd gewoon de voetjes onder tafel schuiven en ’s avonds nog een lekkere cocktail voor de ouders. Klinkt bijzonder aanlokkelijk, toch? Maar tja, dan zit je wel dag in dag uit vast in hetzelfde slaperige kuststadje. En vereist het een hele organisatie om toch nog iets van de omgeving te zien. Als je thuis al een druk huishouden moet bestieren, heb je daar waarschijnlijk weinig zin in. De oplossing: met het hele gezin op cruise! Je hebt er alle voordelen van een all-in-vakantie op hotel en je ziet een flink stuk van de wereld, zonder dat je er zelf voor hoeft te reizen. No stress, enkel genieten.

Ja, maar cruises zijn duur!

We horen het je al denken. Goedkoop is een cruise inderdaad niet, maar als je echt voor een bodemprijs op vakantie wil, dan is een all-in sowieso geen optie. Een cruise is een comfortabel alternatief voor de traditionele all-in, met nog veel meer faciliteiten: zwembaden, karting, cinema, ziplinen… De klok rond entertainment voor jong en oud. Je boekt tegenwoordig al een cruise op de Middellandse Zee met MSC Grandiosa voor een prijs die je wél toelaat om de rest van het jaar meer dan enkel boterhammen met choco te eten. Bezoek de 13de-eeuwse Duomo in Napels, proef de beste tapas in Barcelona en kuier door Genua, Messina of Valletta. De reistijd tussen deze hotspots is bovendien onderdeel van je vakantie: eten, drinken, dansen en relaxen in de zon. Reken maar eens uit wat het zou kosten om dat allemaal op eigen houtje te doen.

Lees verder onder de foto

Oké, maar een cruise met kinderen?

Je kent het clichébeeld wel: het cruiseschip vol gepensioneerden en singles “ready to mingle”, elke avond dezelfde show van Nicole en Hugo en elke 2 dagen een paar uurtjes lang opgejaagd de gids met de gele paraplu volgen van de ene bezienswaardigheid naar de andere. Laat dat idee maar varen! Tegenwoordig vind je voldoende familievriendelijke cruises waarbij jong en oud in de watten gelegd worden en verveling geen kans krijgt. Op deze cruise langs de Canarische Eilanden wordt er bij aanvang zelfs een gerichte infosessie gegeven voor gezinnen met kinderen. Jullie beleven samen de tijd van je leven met de vele waterglijbanen en activiteiten. Maar er is ook aangepaste opvang voorzien per leeftijdscategorie, zodat de kinderen zich te pletter amuseren terwijl jij met je partner kan genieten van wat quality time. Tussendoor ontdek je met z’n allen tal van exotische bestemmingen, eeuwenoude monumenten en boeiende uitstappen.

Lees verder onder de foto

Ik wil in een week wel meer zien dan de zee en een schip...

Je hoeft niet bang te zijn dat je je gevangen zal voelen op het schip. Cruiseschepen zijn namelijk zo gigantisch dat ze ook wel ‘drijvende steden’ worden genoemd. Je hoeft maar op het dek te gaan staan om de vrijheid van de open zee te ervaren. En dan hebben we het alleen nog maar over het schip. Tijdens een cruise ontdek je samen met je kinderen elke paar dagen een heel nieuwe wereld. Tussendoor relax je in de wellness of het zwembad, in plaats van steeds weer een auto of het vliegtuig. Boek bijvoorbeeld een cruise naar de Verenigde Arabische Emiraten en je waant je in de sprookjeswereld van Aladdin in Oman en Bahrein. Bezoek de indrukwekkende steden Dubai en Abu Dhabi onder begeleiding van een Nederlandstalige gids of ga zelf op verkenning. En ’s avonds stap je gewoon weer op het schip, op weg naar een volgende bestemming!

Dus sit back en relax!

Een cruise betekent luxe, lekker eten en drinken, comfortabel reizen, nieuwe (exotische) bestemmingen ontdekken en vooral… relaxen! Geen gedoe met huurauto’s, hotelboekingen en het zelf uitzoeken van vluchten. Je hoeft niet stil te staan bij het entertainment voor de kinderen. Geen compromissen sluiten tussen culturele uitstappen voor jou of dagenlang aan het zwembad liggen om de kinderen een plezier te doen. Met een cruise heb je het allemaal. En het beste van al? Alles wordt gewoon voor jou geregeld. Alleen het inpakken moet je zelf doen.

Klaar om de wereld te ontdekken met je gezin? Ontdek de leukste cruises voor de hele familie op tours.tui.be.