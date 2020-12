Strengere regels rond terugkeer uit rode zones: deze reisbestemmingen zijn oranje en geel

Het Overlegcomité heeft de regels rond reizen vrijdag aangescherpt, althans voor wie terugkeert uit een rode zone. Er zijn echter ook heel wat bestemmingen die oranje en geel zijn ingekleurd. Daar kan je gewoon heen reizen, mits aan enkele voorwaarden voldaan wordt of een verhoogde waakzaamheid in acht wordt genomen. Een overzicht.

Eerst en vooral: reizen wordt op dit moment uitdrukkelijk afgeraden door onze regering. Dat was vrijdag ook de boodschap na het Overlegcomité. “Ga niet reizen. In de meeste landen is de situatie slechter”, zo waarschuwde premier Alexander De Croo (Open Vld) op de persconferentie achteraf.

Om dat kracht bij te zetten, werden de regels voor wie terugkeert uit een rode zone gisteren verstrengd. Wie daar langer dan 48 uur verblijft, zal sneller weer in quarantaine moeten en dat voor een periode van zeven dagen. Een beslissing daarover wordt genomen op basis van het Passenger Locator Form (PLF), dat je moet invullen bij je terugkeer. “Zat je alleen op een berg in een hutje, dan is er geen probleem”, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). “Maar er zijn ook veel andere mogelijkheden die wel een risico inhouden.”

De meeste bestemmingen in het buitenland zijn rood, maar niet allemaal. Dat leert ons een overzicht op de website van Buitenlandse Zaken, waarin ook oranje en gele landen en regio's opduiken. Daar kan je gewoon naartoe reizen, als je respectievelijk een verhoogde waakzaamheid in acht neemt of aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals het ondergaan van een verplichte coronatest of een quarantaine bij aankomst.

Oranje bestemmingen

Reizen met een verhoogde waakzaamheid kan naar Martinique, Guadeloupe, Réunion, Haute-Corse en Corse-du-Sud in Frankrijk, Ierland, IJsland, de regio’s West-Noorwegen, Agder en Zuid-Oost-Noorwegen, Trøndelag in Noorwegen, de autonome regio van Madeira in Portugal, de eilanden Fuerteventura, La Gomera, Grand Canaria en Lanzarote in Spanje en Dorset en Somerset (South West) in het Verenigd Koninkrijk.

Gele bestemmingen

Je moet rekening houden met bepaalde voorwaarden in Frankrijk (test verplicht voor bepaalde overzeese gebieden), Ierland (quarantaine), IJsland (testen en/of quarantaine verplicht), Noorwegen (test en quarantaine verplicht), Portugal (test verplicht, voor de autonome regio van Madeira), Spanje (test verplicht) en het Verenigd Koninkrijk (quarantaine). Hier worden ook twee niet-Europese bestemmingen vermeld: Rwanda (test en quarantaine verplicht) en Zuid-Korea (test en quarantaine verplicht).