Stranden Palma de Mallorca sterk vervuild: vakantie vieren tussen uitwerpselen en maandverbanden Karen Van Eyken

02 juni 2018

11u47

Bron: DPA, Focus, Frankfurter Allgemeine 187 Reizen Het vakantieseizoen staat voor de deur en families uit heel Europa verheugen zich op idyllische droomstranden op het eiland Mallorca. Maar het is niet raadzaam om zomaar overal in het water te gaan, zo leert een sporenonderzoek van het Duitse persbureau DPA tussen uitwerpselen en maandverbanden.

Het Spaanse eiland Mallorca heeft nochtans alles voor een zorgeloze vakantie: prachtige stranden en blauwe luchten. Op veel toeristische plaatsen klopt dat beeld ook, maar in en rond hoofdstad Palma krijgt die vakantie-idylle een flinke deuk. Afvalwater met fecaliën stroomt er stelselmatig in de zee.

"Wanneer het hard regent worden de sluizen opengezet en komt het ongezuiverde afvalwater rechtstreeks in zee terecht", zegt Aina Barcelo uit Portixol, een populaire buitenwijk van Palma.

"Dat is verboden in Europa", zegt de eilandbewoner boos. "Hier gebeurt dat gewoon door de overheid, terwijl een bedrijf of een particulier aansprakelijk zou worden gesteld." Maar de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het eiland zijn verouderd en hebben onvoldoende capaciteit. De installaties zijn niet mee geëvolueerd met de bevolkingsaangroei en het toenemende aantal toeristen.

In ieder geval laat Aina Barcelo haar dochtertje hier niet in het water gaan, maar rijdt ze in plaats daarvan een uur verder naar het strand van een natuurgebied. "De vervuiling van het water is op het eerste gezicht niet zichtbaar, en in het laagseizoen merkt niemand het op. Wanneer in het hoogseizoen de rode vlag wordt gehesen, weten maar weinig strandbezoekers wat de ware reden is."

De fecaliën mogen op het eerste gezicht dan wel grotendeels onzichtbaar zijn, het vuilnis op het strand is dat niet. Daar spelen kinderen tussen maandverband, wattenstaafjes en spuiten. Dit afval komt rechtstreeks van de toiletten van de hoofdstad van Mallorca, belandt in zee en wordt van daaruit teruggeworpen op het strand.

Neus Truyol is verantwoordelijk voor de openbare nutsbedrijven in Palma. Ze geeft toe dat de stad een probleem heeft. "Telkens als het regent, zijn de rioleringen overbelast, kunnen ze niet al het regenwater slikken en vermengt het zich met huishoudelijk afvalwater," legt ze uit. Heel wat rioolwater wordt dan ongefilterd in zee geloosd.

De regering in Madrid is akkoord gegaan met de bouw van een nieuw zuiveringsstation. Maar eer het zo ver is, zullen er nog heel wat jaren overheen gaan. Bovendien is het slechts een druppel op een hete plaat. Volgens milieubeschermers moeten niet alleen de autoriteiten, maar ook de burgers en toeristen hun verantwoordelijkheid nemen. "Een waterzuiveringsstation alleen zal het probleem niet oplossen, het ligt ook aan ons om afval zo veel mogelijk te vermijden en het al zeker niet zomaar ergens te dumpen", besluiten ze.