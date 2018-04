Storing leidt tot een pak frustratie op Schiphol SVM

29 april 2018

20u24

Bron: Belga 1 Reizen Na een dag vol annuleringen, veel vertraging en lange rijen draait de luchthaven van Schiphol weer volgens het boekje. De naweeën van een storing heel vroeg in de ochtend bleken echter enorm. De timing was ook al niet fijn: Schiphol rekende toch al op extra drukte in verband met de meivakantie.

Een storing in het inchecksysteem -misschien indirect het gevolg van een stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost- zorgde voor grote problemen. Schiphol riep mensen op niet naar het vliegveld te komen. De toegangswegen naar het vliegveld gingen dicht waardoor ook files ontstonden en er reden geen treinen meer. Mensen stapten al op de snelweg uit om met gezin en koffers dan maar te gaan lopen. Ook extra opgeroepen KLM-personeel strandde in de files.

Van de luchtvaartmaatschappijen had vooral KLM er veel last van: rond het middaguur waren al zeker veertig Europese vluchten geschrapt. Op sociale media was Schiphol het gesprek van de dag. Vooral het lot van een hele familie die van oma's spaargeld op een cruise zou gaan, zorgde voor veel empathie.

"Overmachtsituatie"

Schiphol onderzoekt wat er technisch precies is misgegaan. De luchthaven beschikt over een noodaggregaat, maar het kostte tijd om de systemen weer op gang te krijgen. Netbeheerder TenneT heeft overleg gehad met Schiphol.

Passagiers die door de problemen op Schiphol meer dan drie uur later op hun eindbestemming zijn gearriveerd, kunnen een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Maar of zij geld gaan zien, is nog onduidelijk. "Het is een overmachtsituatie", zei een woordvoerster van KLM.