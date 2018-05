Stomdronken Ieren vergissen zich, slapen in wildvreemde hotelkamer en worden beschuldigd van diefstal mvdb

10 mei 2018

04u51 0 Reizen Twee Ierse toeristen die zich in stomdronken toestand na een avondje stappen te slapen hadden gelegd in een hotelkamer die niet de hunne was, zijn vrijgesproken van diefstal. Dat heeft een Spaanse rechtbank in San Bartolome de Tirajana vorige week beslist.

De hotelkamer in een resort in Gran Canaria was op het moment van de feiten verhuurd aan twee Spaanse vrouwen. Zij schrokken zich een hoedje toen ze de dronken slapers aantroffen in het bed en een zetel. Toegesnelde agenten hadden liefst 20 minuten nodig om de twee te wekken. De twee waren ervan overtuigd dat ze zich in hun eigen kamer bevonden. Hoe ze in de verkeerde kamer waren beland, wisten ze niet meer. Het slot was niet geforceerd.

De vrouwen deden later aangifte van diefstal. Een zonnebril en een bedrag van 280 euro cash waren klaarblijkelijk ontvreemd. Ze wezen met een beschuldigende vinger naar de twee Ieren. Volgens de politievaststellingen waren de dronken Ieren in het bezit van slechts 22 euro. De rechter sprak de twee bij gebrek aan bewijs vrij. Hun identiteit werd niet bekend gemaakt. Wie er wel achter de diefstal zit, is niet duidelijk.