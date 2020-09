Reizen

In coronatijden hebben we er almaar meer behoefte aan: een stille vakantie- of ontspanningsplek waar je echt helemaal tot rust kan komen. Geen autoverkeer, luide muziek, bouwkraan of joelende kinderen in de wijde omgeving. Zulke plaatsen zijn zeldzaam, maar onze reisexpert Johan Lambrechts vond ze.