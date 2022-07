Steeds vaker lekke band op reis volgens VAB

Dat we steeds vaker lek rijden, komt door een samenloop van omstandigheden. Zo is de staat van het wegdek in het buitenland vaak niet optimaal, rijden mensen te lang rond met slechte banden en kijken ze te weinig de bandendruk na. Nog een verklaring is het gsm-gebruik: wie afgeleid is, gaat sneller van de rijbaan en rijdt zo in putten of raakt een borduur. In de zomer zorgt de hitte er ook voor dat het rubber van de banden zachter is, waardoor je automatisch meer kans hebt op bandenpech.