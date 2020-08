Steeds meer toeristische Franse steden verplichten mondmaskers Frank Renout

03 augustus 2020

14u00 0 Reizen Steeds meer Franse steden besluiten om een mondmaskerplicht in te stellen. Op onder meer drukke straten en op markten wordt een mondkapje verplicht. Wie er geen draagt, krijgt een boete die kan oplopen tot 135 euro. Aanleiding is de toename van het aantal coronabesmettingen.

Eén van de populairste badplaatsen in Normandië, Honfleur, nam afgelopen donderdag zo’n maatregel. Bij de populaire haven, langs het strand en in drukke straatjes in het centrum mag je niet meer lopen zonder mondkapje.

Ook andere toeristische bestemmingen in Normandië, zoals Caen en Etretat, besloten recent om het masker op bepaalde plekken in de stad verplicht te stellen.



Vanaf maandag wordt dat ook verplicht in het departement Mayenne, dat in de populaire Loirestreek ligt. Er zijn in het departement nu 110 besmettingsgevallen per 100.000 inwoners, wat ver boven de norm ligt. Vanaf 50 per 100.000 wordt in Frankrijk alarm geslagen en worden extra maatregelen genomen.

We krijgen het virus maar niet onder controle, het is een race tegen de klok Arts Luc Duquesnel

In de stad Mayenne worden mensen nu massaal getest en er worden 650.000 gratis maskers uitgedeeld. “We krijgen het virus er maar niet onder controle. Het is een race tegen de klok’’, aldus de lokale arts Luc Duquesnel.

In Bretagne besloot een hele serie toeristische badplaatsen, zoals Saint-Malo en Locronan, om maskers verplicht te stellen. Grote Franse steden als Nice, Lille, Orléans en Tours deden hetzelfde.

Tours ligt in het departement Indre-et-Loire, dat zwaar getroffen is. “Er is een enorme toename van het aantal besmettingen”, zeiden de departementale autoriteiten dit weekend. “De R-waarde was acht dagen geleden nog 0,6 en nu is het 2,1.” Dat betekent dat elke 10 besmette mensen 21 andere mensen besmetten.

Specialisten waarschuwen ervoor dat het virus in héél Frankrijk weer om zich heen grijpt. De R-waarde ligt landelijk op 1,3, terwijl het streven is om onder de 1 te blijven. Eind vorige week kwamen er in heel Frankrijk dagelijks ruim 1.300 nieuwe besmettingen bij.

