Steeds meer ski's gestolen op wintersportvakantie: dit kan je ertegen doen TT

18u24

Bron: ANP 10 AFP Reizen In de Alpen worden steeds vaker ski's en snowboards gestolen terwijl de wintersporters maar enkele tientallen meters verder aan het lunchen zijn of aan de après-ski zitten. Vooral duurder materiaal is in trekt bij dievenbendes uit Oost-Europa.

De Nederlandse Ski Vereniging (NSV) trekt vandaag in De Telegraaf aan de alarmbel. Reisverzekeraars ontvangen steeds meer claims van wintersporters die met diefstal geconfronteerd te worden.

"Deze dieven gaan heel gericht te werk, vaak in mondaine ski-oorden, waar veel geoefende skiërs zijn", zegt NSV-directeur Bert Romani. "Heel vervelend. De lokale politie kan op de pistes bovendien weinig uitrichten."

Skimateriaal stelen is vaak dan ook een koud kunstje, aangezien veel skiërs of snowboarders hun materiaal bij het lunchen of bij de après-ski zonder bewaking buiten laten staan. Romani is dan ook niet verbaasd over het stijgende aantal klachten en aangiften.

Wat kun je ertegen doen?

"Het enige wat je kunt doen, is je materiaal zoveel mogelijk in het zicht houden", zegt Romani. "Ook zijn er skislots te koop. Of huur als het kan een kluis. Een tip is bovendien om ski's niet als paar weg te zetten, maar als onpaar met een reisgenoot. Dan zijn ze niet aantrekkelijk."

Een woordvoerder van reisverzekeraar Europeesche Verzekeringen bevestigt de trend dat de diefstal van skimateriaal toeneemt. "Vorig seizoen was het aantal claims met 20 procent toegenomen vergeleken met het jaar ervoor. En dit seizoen zien we een verdere stijging."

AFP