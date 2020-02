Steeds meer mensen compenseren CO2-uitstoot van hun reizen ADN

04 februari 2020

12u58

Bron: Belga 5 Reizen Steeds meer mensen zijn bereid om de CO2-uitstoot van hun verplaatsingen te compenseren door geld te storten aan organisaties als Greentripper of Treelogical. Die behandelden vorig jaar een pak meer dossiers dan in 2018, met dank aan de klimaatspijbelaars en de vliegschaamte.

Op de sites van de organisaties kan je de CO2-uitstoot berekenen van je reizen, verplaatsingen of nog je huishouden. Het geld dat je stort, wordt door hen in klimaatacties gestoken zoals bebossingsprojecten, om de klimaatimpact van de reis te neutraliseren.

Meer dan 15.000 ton

Bij Greentripper werd vorig jaar in totaal meer dan 15.000 ton CO2 gecompenseerd. De helft daarvan gebeurde door particulieren, goed voor iets meer dan 2.000 dossiers. Dat waren er vier keer meer dan in 2018.



Volgens de organisatie betaalt een reiziger gemiddeld ongeveer 50 euro, waarmee 4 ton CO2 kan worden gecompenseerd. "In het algemeen compenseren ze verschillende reizen of verschillende transportmiddelen (bijvoorbeeld vliegtuig + afstand in kilometer voor de auto tijdens het jaar)", aldus Greentripper.

De andere helft van de gecompenseerde CO2-uitstoot kwam van bedrijven die hun zakenreizen klimaatneutraal willen maken en van reisorganisatoren die hun klanten CO2-compensatie aanbieden.

Kantelpunt

Bij Treelogical, een initiatief van natuurorganisatie Bos+, werd er een stijging genoteerd van 40 procent tegenover 2018. De organisatie noemt 2019 een "kantelpunt".

"Onder meer de bosbrossers of klimaatspijbelaars hebben ervoor gezorgd dat het klimaat een gespreksonderwerp is geworden dat uitvoerig aan de ontbijttafel van gezinnen wordt besproken", aldus woordvoerder Bart Carlier. "Er zijn meer en meer mensen bereid om actie te ondernemen. De persoonlijke voetafdruk en CO2-uitstoot verminderen zijn daarbij van essentieel belang.”