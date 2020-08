Steeds meer Franse regio’s kleuren oranje SVM

05 augustus 2020

17u54

Bron: Belga 0 Reizen Steeds meer Franse regio’s kleuren oranje. Dat blijkt uit een update van de kleurencodes op de website van Buitenlandse Zaken.

Het gaat naast de regio Ile de France (met onder meer Parijs) en de departementen Nord, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Loire en Haute-Savoie nu ook om de departementen Sarthe, Ile-et-Vilaine, Gard, Haute-Garonne, Alpes-Maritimes en Bouches-du-Rhône. Het Franse departement Mayenne kleurt nog steeds rood, Haut-Rhin is opnieuw groen.



Ook voor Kroatië is een en ander veranderd. Daar geldt nu een verhoogde waakzaamheid voor de provincies Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Split-Dalmatië, Istrië en Zagreb. De provincie Vukovar-Srijem kreeg code rood mee.

Balearen oranje

In Spanje werden de Balearen en de Autonome regio van Madrid toegevoegd aan het lijstje van gebieden waarvoor verhoogde waakzaamheid geboden is. En in Roemenië tot slot geldt verhoogde waakzaamheid voor de regio’s Vest, Bucuresti-Ilfov, Nord Est en Nord Vest.

Zoals eerder al aangekondigd werden de reisadviezen voor Zwitserland verder verfijnd. Enkel het kanton Genève staat nog te boek als rood.

Rood = verplichte quarantaine

De analyse voor de kleurcodes gebeurt door de Belgische experten, die zich baseren op de epidemiologische evolutie in de verschillende landen van de laatste veertien dagen. Wie uit de rode zones terugkeert, moet verplicht in quarantaine gaan en een coronatest ondergaan. Bij terugkeer uit de oranje zones beveelt Buitenlandse Zaken een quarantaine en een test aan. De reisadviezen zijn terug te vinden op de website diplomatie.belgium.be.