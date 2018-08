Steden verzuipen in de toeristen (en zo lossen we dat op) Ianthe Sahadat

13 augustus 2018

22u16

Bron: De Volkskrant 0 Reizen Eindelijk vakantie. Lekker weg, uitrusten, op avontuur. Denkt u ook even aan het veelkoppige monster dat massatoerisme is?

Toeristen, dat zijn de anderen. Dat zijn de mensen die ons voor de voeten lopen op een Zuid-Europese boulevard, de luidruchtige landgenoten op ‘uw strand’ en de fotograferende onnozelaars midden op het fietspad in de stad.

U daarentegen bent anders. U gaat wel op vakantie, maar een massatoerist?

Misschien is dat wel het probleem. Net als met het milieu, vlees eten of de plasticsoep. In je eentje ben je een druppel, maar met 7 miljard druppels staat alles onder water.

Vrijwel iedereen in het rijkere deel van de wereld is weleens toerist. 2017 telde 1,3 miljard internationale toeristische trips, in 2009 waren dat er nog 880 miljoen. Was Spanje in 1975 nog een exotische bestemming, anno 2018 pakken we met het grootste gemak het vliegtuig naar Bali of Thailand. Of naar Kopenhagen – voor een weekend.

Wie alleen naar de economische cijfers kijkt, kan concluderen dat we hier te maken hebben met een bloeiende sector. Met 7 biljoen jaarlijks zorgt de totale reissector voor 10 procent van het wereldwijde bbp en voorziet een op de tien aardbewoners van zijn levensonderhoud. 23 procent van de totale reisuitgaven betreft zakenreizen, de rest is allemaal toerisme.

Helaas is de werkelijkheid zelden eendimensionaal.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN