Stakingsweekend op luchthaven Barcelona: al meer dan 100 vluchten geschrapt

26 juli 2019

17u50

De luchthaven van Barcelona El Prat maakt zich op voor een stakingsweekend. De vakbond UGT heeft het grondpersoneel van de Spaanse maatschappij Iberia opgeroepen het werk neer te leggen, morgen en zondag, uit protest tegen een personeelstekort. Er zijn al meer dan honderd vluchten geschrapt, waaronder enkele tussen Brussel en Barcelona.

Vueling heeft al 112 vluchten van of naar El Prat geschrapt door de staking bij Iberia. Beide bedrijven behoren tot dezelfde Britse luchtvaartgroep IAG. De staking kan nog veel meer hinder teweegbrengen, want de 2.700 medewerkers werken voor 27 maatschappijen in Barcelona. Volgens het ministerie van Transport zouden wel 1.000 vluchten getroffen kunnen worden.

De luchthavenuitbater adviseert reizigers om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.