Stakingen verstoren deze week luchtverkeer in heel Europa

07 januari 2019

16u11

De plooien tussen luchtvaartpersoneel en hun werkgevers zijn nog lang niet gladgestreken. Dat zorgt deze week weer voor duizenden passagiers die met vertragingen en annuleringen zullen kampen.

Vanmorgen legden veiligheidswerkers op de luchthaven Tegel in Berlijn tussen 5 en 8.45 uur het werk neer, wat leidde tot geschrapte vluchten. Later deze week zijn acties gepland in Spanje en Italië.

De staking vanochtend trof vooral Lufthansa en dochteronderneming Eurowings. Vluchten naar Frankfurt, Keulen en München bleven aan de grond, ook internationale vluchten naar Parijs, Kopenhagen, Basel, Zürich en Wenen werden geschrapt.

Morgen, donderdag en zondag plant het Spaanse cabinepersoneel van Ryanair stakingen nadat er geen akkoord werd bereikt over werkomstandigheden. De Spaanse overheid vereist echter een minimale dienstverlening, zodat alle binnenlandse vluchten en 35% van de internationale vluchten doorgang moeten vinden. Ryanair belooft morgen (8 januari) alle geplande vluchten te zullen uitvoeren, maar raadt passagiers aan minstens twee uur voor het geplande vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn.

Vrijdag wordt ook gestaakt in Italië. Op de drukste namiddag van de week leggen de luchtverkeersleiders van Eurocontrol het werk neer tussen 13 en 17 uur. Dat zal gevolgen hebben voor zowel binnenlandse, Europese en langeafstandsvluchten.