Staking stuurt Duitse luchtverkeer in de war

10 april 2018

Een actie op verschillende Duitse luchthavens stuurt het luchtverkeer van en naar Duitsland grondig in de war. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op Brussels Airport zijn verschillende inkomende en uitgaande vluchten naar Frankfurt en München geannuleerd.

Vakbond Verdi vraagt een loonsverhoging van 6 procent voor de 2,3 miljoen Duitsers die in overheidsdienst werken. Om de druk op de lokale en andere overheden te verhogen, worden vandaag de luchthavens geviseerd. In Frankfurt is de grootste commerciële luchthaven van Europa gevestigd, in München bevindt zich de op een na grootste luchthaven van Duitsland.

Ook in Keulen en Bremen is er hinder. In Keulen legt een actie van de luchthavenbrandweer het luchtverkeer enkele uren stil. De reizigers moeten overal ook rekening houden met grote vertragingen.

Volgens de website van Brussels Airport is een negental verbindingen (heen en terug) van Lufthansa met Frankfurt en München geschrapt. Acht verbindingen staan wel nog op de planning.

Lufthansa waarschuwde maandag reeds dat een 800-tal vluchten geschrapt wordt dinsdag. Zowat 90.000 passagiers zijn getroffen. Het gaat om de helft van de vluchten.

Ook in andere sectoren staan de komende dagen acties op het menu. Zo is er in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen grote hinder bij het openbaar vervoer. In meerdere steden bleven de kinderdagverblijven toe en er is ook hinder bij andere stadsdiensten zoals de vuilnisophaling. Tegen 13 april zal in alle deelstaten actie gevoerd zijn. Het volgende overleg over een eventuele opslag voor Duitse ambtenaren staat gepland op 15 en 16 april.

Ook Franse luchtverkeer

Dinsdag is ook het Franse luchtverkeer grondig verstoord door een actie bij Air France. De maatschappij houdt één kist op de vier aan de grond.