Staking piloten Brussels Airlines treft 75 procent van de vluchten, nieuwe verzoeningspoging aan de gang jv

14 mei 2018

07u20

Bron: belga 6 Reizen Het is vandaag de eerste geplande stakingsdag van de piloten bij Brussels Airlines. En die staking zorgt voor de schrapping van 75 procent van de vluchten van Brussels Airlines. Dat bevestigt de woordvoerder van de Belgische luchtvaartmaatschappij. De staking komt er na een maandenlang aanslepend conflict tussen directie en pilotenvakbonden. Er is op dit moment een nieuwe verzoeningsvergadering aan de gang.

Door de staking van de piloten is maandag drie kwart van de vluchten van Brussels Airlines geschrapt. De piloten beslisten om maandag en woensdag het werk neer te leggen, na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. De directie deed een voorstel, met onder meer drie procent meer vergoeding in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan en zes extra verlofdagen voor zestigplussers, maar dat wezen de bonden af.

Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcosttak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict. Volgens Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC-NVK moet de moedermaatschappij "met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen".

Lufthansa liet vorige week donderdag weten "zeer bezorgd" te zijn om de staking bij Brussels Airlines. De staking is nog maar de tweede in de zestienjarige geschiedenis van de Belgische luchtvaartmaatschappij. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. Bij Brussels Airlines werken ongeveer vijfhonderd piloten.

Verzoeningsvergadering

Om toch tot een akkoord te komen tussen directie en piloten, is er er vanochtend een nieuwe verzoeningsvergadering van start gegaan tussen de directie en de vakbonden van de piloten. Heel wat stakende piloten hebben voor het gebouw van de luchtvaartmaatschappij postgevat om uiting te geven aan hun ongenoegen over de voorstellen die de directie tot dusver gedaan heeft. De directie wil tijdens de verzoeningsvergadering een nieuw voorstel voorleggen aan de vakbondsafgevaardigden.