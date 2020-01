Staking Parijse metro vanaf maandag tijdlang opgeschort: “Maar dit is niet het einde” SVM

18 januari 2020

17u15

Bron: Belga 0 Reizen De metrobestuurders in Parijs hebben beslist om de staking tegen de pensioenhervorming vanaf maandag een tijdlang op te schorten. Dat meldt de vakbond Unsa RATP. De vakbond blijft wel "vastbesloten om de strijd voort te zetten".

"Na 45 dagen van staking heeft een meerderheid beslist om vanaf maandag de actie van onbepaalde duur te heroriëren naar een andere vorm van actievoeren", aldus de vakbond in een persbericht. Volgens vakbondsafgevaardigde Laurent Djebali komt de beslissing er voor veel actievoerders door financiële redenen en willen ze "opnieuw krachten opdoen voor de volgende mobilisatie op 24 januari”. Dan wordt het voorstel voor de pensioenhervorming voorgelegd op de ministerraad.

"We begrijpen dat de actievoerders zich moeten behelpen", zegt Djebali. "Maar zodra ze er weer klaar voor zijn, gaan we voor onbepaalde tijd verder. Er is geen sprake van om deze staking stop te zetten."

Vanaf maandag zou het verkeer in Parijs dus weer normaal verlopen op twaalf metrolijnen en de RER. De metrolijnen 5 en 13 en de RER B zouden wel nog verstoord kunnen blijven. Het verkeer op de automatische metrolijnen 1 en 4 verliep al normaal.