Staking op Schiphol dreigt gevolgen te hebben voor 200.000 reizigers: luchthaven sleept vakbond voor rechter HR

28 augustus 2018

15u31

Bron: ANP 0 Reizen De Nederlandse luchthaven Schiphol spant een kort geding aan tegen vakbond FNV om een 24 uursstaking door beveiligers op de luchthaven volgende week dinsdag te voorkomen. Dat heeft een woordvoerster van de vakbond laten weten. "We weten nog niet wanneer het is, maar we zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet." De staking zou verregaande gevolgen hebben voor zo'n 200.000 reizigers.

De luchthaven liet eerder op de dag al weten dat er een juridische procedure werd voorbereid. "We willen al het mogelijke doen om te zorgen dat reizigers niet de dupe worden", zei een woordvoerder van de luchthaven. Een stap naar de rechter is volgens hem wel een "uiterst redmiddel" voor het geval dat vakbonden en werkgevers geen oplossing vinden voor hun cao-conflict.

Op Schiphol werken zo'n 4000 beveiligingsmedewerkers. Zij houden zich onder meer bezig met het controleren van mensen, bagage en goederen. De beveiligers staan los van de politie op Schiphol.

Volgens FNV worden de stakingen op Schiphol doorgezet. ,,Reizigers die dinsdag willen vertrekken zullen een dag eerder of later moeten gaan, of een ander alternatief zoeken. Binnenkomende vluchten en reizigers die op doorreis zijn zullen worden ontzien'', zegt een woordvoerster. Vakbonden kondigden vorige week aan dat de luchthavenbeveiligers dinsdag de hele dag staken. Ook op andere locaties in het land zullen beveiligers meedoen met de staking.

Loonsverhoging

Beveiligers houden al weken op verschillende plekken in Nederland werkonderbrekingen voor een betere cao. De acties begonnen op Schiphol en breidden zich daarna uit over de rest van het land. Zo werden er werkonderbrekingen gehouden in de VU Amsterdam, bij het ministerie van Defensie, bij MSD in Oss en in het UMC Maastricht.

De beveiligers eisen onder meer een loonsverhoging van 3 procent, gunstigere roosters en meer zekerheid. De loonsverhoging zou volgens de bonden dit jaar moeten ingaan. Werkgevers bieden echter pas voor volgend jaar een salarisverhoging aan. De cao Particuliere Beveiliging geldt voor ongeveer 31.000 mensen.