Staking cabinepersoneel Lufthansa afgewend KVDS

31 januari 2020

10u20

Bron: ANP 0 Reizen Het cabinepersoneel van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa en zijn dochterondernemingen Germanwings en Eurowings gaat voorlopig niet staken. Vakbond Ufo en Lufthansa zijn overeengekomen om verder te praten over loon en arbeidsvoorwaarden. In de tussentijd wordt afgezien van acties.

Verder keert Lufthansa een speciale betaling uit aan het cabinepersoneel van 1.500 euro, bij het volgende salaris. Donderdag werd nog bekend dat de Ufo dreigde met stakingen. De partijen zijn al maanden in overleg. Naast loon zouden er ook organisatorische kwesties spelen. Ook zou het ontslag van Ufo-voorzitter Nicoley Baublies, die als purser voor Lufthansa werkte, onderwerp zijn in de gesprekken.





Eerder dit jaar legde het cabinepersoneel al verscheidene keren het werk neer om zijn eisen kracht bij te zetten. Daardoor gingen honderden vluchten niet door en werden tienduizenden reizigers gedupeerd. Lufthansa heeft ongeveer 22.000 cabinemedewerkers in dienst.