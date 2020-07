Stadsgids Patrick Van Rosendaal neemt je in nieuwe videoreeks mee op ontdekkingstocht door 'The Big Apple’ Lennert Hoedaert

04 juli 2020

New York is een van de plekken waar het coronavirus het hardst heeft toegeslagen. Vraag dat maar aan Patrick van Rosendaal. De Belg woont al twaalf jaar in the big apple , maar is nu ook technisch werkloos als stadsgids. Maar net als veel New Yorkers blijft Patrick niet bij de pakken zitten. Speciaal voor de lezers en kijkers van HLN neemt hij zijn landgenoten mee op ontdekkingstocht in de stad die nooit slaapt. Vanaf 4 juli, niet toevallig de nationale feestdag in de VS, alleen te volgen op HLN.be.



Dag Patrick, kan je jezelf even introduceren?

Ik ben stadsgids en podcaster in New York en woont hier met mijn vrouw Ineke, dochter Marie (5) en Matteo (1). Ik ben mijn carrière begonnen in de financiële sector in Parijs. Daarna heb ik voor de diamantsector de wereld rondgereisd. Ik ben altijd een globetrotter en zeer benieuwd geweest naar alles in de wereld. Op één van mijn werktrips ben ik verliefd geworden op een Amerikaanse. Na onze scheiding ben ik uit liefde voor de stad hier gebleven. Tijdens de financiële crisis van 2008 en 2009 moest ik op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Zo begon ik hier in een Belgisch restaurant te werken en ben ik in contact gekomen met vele New Yorkers.”

“Zo is de bal snel aan het rollen gegaan. Mijn stadsgids met tips werd een bestseller, ik slaagde voor het officiële examen en ben vervolgens als stadsgids aan de slag gegaan. Er waren hier amper Belgische gidsen hier, dus ik ben in een groot gat in de markt gesprongen. Ondertussen heb ik een bedrijf met stadsgidsen en leiden we elkaar duizenden Vlamingen rond. Vorig jaar waren het er 5.000. Er zijn hier al veel bekende mensen gepasseerd zoals Paul Jambers, Pascale Naessens, Bart De Wever, Theo Francken en Véronique Leysen. Net voor de lockdown hadden we nog bezoek van Siska Schoeters en Tomas De Soete.

Wat doe je normaal en wat doet je nu in de plaats van gasten rondleiden?

“We kwamen net terug van vakantie in Miami om ons voor te bereiden op de paasvakantie, dat is elk jaar hét hoogseizoen. Er waren meer dan 850 boekingen in april alleen al. Op 12 maart ging ik ‘s avonds nog een glas drinken met mijn goede vriend Björn Soenens. Toen ik de metro terug naar huis nam, stuurde hij mij dat er een inreisverbod voor Europeanen naar de VS was ingesteld. Dat was een donderslag bij heldere hemel, ik zag mijn wereld in storten.

Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten, we hebben meteen het project ‘ThumbsUp from NY’ opgestart, daarmee kunnen mensen fysieke postkaarten vanuit New York laten versturen. Ik ben ook begonnen met podcasts ‘Be NY’ te maken, iets waarvoor ik voordien nooit de tijd had gevonden. Daarnaast zijn we ook intensief bezig geweest met sociale media zoals Instagram en Facebook. We merkten dat er veel vraag was naar livevideo’s en dat mensen in België de leuke kanten van New York willen zien, ver weg van het coronanieuws.

Wat is de impact van corona op je leven?

We zagen in één keer al onze inkomsten wegvallen, voor ons is het dus pompen of verzuipen. Het toerisme zal waarschijnlijk dit jaar niet opnieuw op gang komen. Dat zorgt continu voor stress, maar daarom zijn we niet minder gelukkig. We zijn nog altijd met onze grote liefde, de stad, bezig en aan die filmpjes zijn we ook met de hele familie bezig. We gaan samen op zoek naar verhalen, ook mijn dochter heeft al inspiratie gegeven. Ze is een echte Belgische Amerikaanse geworden, met de energie van de stad in haar genen, en ze mengt Engels en Nederlands: zo noemt ze aardbeien ‘strawbeien’.

Hoe krabbelt de stad recht?

Moeilijk. Bij iedereen zit de schrik er nog in. Zo dragen alle New Yorkers consequent een mondmasker. De sociale controle is hier zeer groot. Als je een winkel binnen komt zonder word je meteen op je plaats gezet. We zijn hier zeer bewust met Covid bezig. New York is bijna 800 vierkante kilometer groot, maar het aantal inwoners is ongeveer hetzelfde als België. Een virus kan hier zeer snel weer opkomen.”

Wat ga je ons tonen in zijn reeks?

Aangezien de Belgen niet naar hier kunnen komen, is het de bedoeling om de kijkers toch mee te laten reizen in de stad. New York is zeer bekend voor haar dynamiek, dus we gaan heel wat originele dingen laten zien die tijdens de coronacrisis ontstaan zijn. Zo was er een kapper die besloot in Central Park zijn stoel te installeren en aan mensen gratis knipbeurten aan te bieden. ‘If you look good, you feel good’, zeggen ze hier. Zo is er ook een oudere vrouw die positieve boodschappen overal in de stad ging kleven. Ook outdoor fitness is hier aan het boomen, met uitzicht op Manhattan is dat fantastisch. Eigenlijk kan iedereen zijn eigen New York beleven, de stad is van iedereen. Of je nu kok, kunstenaar of kunstliefhebber bent. New York beleven, is geen city trip maar een wereldreis.”