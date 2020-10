Staaf met ultraviolet licht moet corona uit vliegtuigen houden Sven Van Malderen/Sven Ponsaerts

07 oktober 2020

17u02 0 Reizen De reissector zet vol in op het gebruik van UVC-licht om het coronavirus uit vliegtuigen te houden. Bedoeling is om met een draagbare lamp het volledige interieur van toestellen te reinigen. De cockpit zou in een kwartier virusvrij moeten zijn.

Het onzichtbare UVC-licht werd al gebruikt om bijvoorbeeld chirurgisch gereedschap, winkelkarren en ziekenhuiskamers te desinfecteren. Voor mensen zou de straling in principe kankerverwekkend en schadelijk voor de ogen kunnen zijn, maar door net een specifiek deel van het UVC-spectrum te gebruiken verdwijnen de mogelijke nadelen.

“De golflengte van 222 nanometer dringt niet door de buitenste, dode laag cellen van onze huid heen”, zegt David Welch van het Columbia University Medical Center. “Menselijk weefsel zoals de huid en de ogen raakt er dus niet door beschadigd.”

Boeing heeft nu in zes maanden tijd een UVC-staaf ontwikkeld die de nodige bescherming moet bieden. De technologie zou tegen het einde van de herfst beschikbaar kunnen zijn voor luchtvaartmaatschappijen.

PhoneSoap

Ook in andere sectoren zorgt de toepassing voor een mogelijke doorbraak. Met de ‘PhoneSoap’ -een soort brillendoos met aan de binnenzijde UV-lampen- kunnen smartphones bijvoorbeeld ontsmet worden.

“De handeling is heel simpel”, legt Mediamarkt-woordvoerster Janick De Saedeleer uit. “Je steekt je toestel in de box, sluit de doos en na 10 minuten is het proces voltooid en de smartphone volledig virusvrij. Mijn iPhone rook alvast alsof hij net uit de plastic verpakking kwam.”

Ook tablets en afstandsbedieningen

In het veel grotere ‘desktopmodel’ -de HomeSoap- passen zelfs tablets, toetsenborden, afstandsbedieningen, klein kinderspeelgoed, knuffels en meerdere mondmaskers. “De toepassingen zijn bijna onbeperkt omdat zowel plastic, metaal als textiel in het toestel mogen.”

“Een vrij hoge dosering ultraviolet C-straling is zeker doeltreffend om kiemen te doden”, zegt microbioloog professor Xavier Saelens (VIB en UGent). “Direct UVC-licht breekt het DNA van levende organismen af op een manier die bacteriën, schimmels en andere kwalijke micro-organismen onschadelijk maken. Ook coronavirussen zijn daar gevoelig voor. Bestraling met ultraviolet licht is al meer dan honderd jaar een bekende techniek om medisch materiaal te steriliseren. Ook bij de zuivering van drinkwater wordt dit al lang toegepast.”

