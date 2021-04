Spectaculaire nieuwe achtbaan Kondaa in Walibi opent op 8 mei: “Hoogste en snelste van de Benelux”

Volgende week zaterdag opent het Waalse pretpark Walibi de deuren van haar nieuwe rollercoaster Kondaa. Dat maakte het bedrijf vandaag zelf bekend. De achtbaan is het duurste bouwproject ooit in de geschiedenis van het park en breekt twee wereldrecords.

Op 8 mei mogen de pretparken opnieuw bezoekers verwelkomen, en Walibi is van plan om die opening extra spectaculair te maken. Ze openen hun nieuwste achtbaan Kondaa in het themagebied “Exotic World”. Een bloedstollende achtbaan die 50 meter hoog is en een topsnelheid heeft van 113 kilometer per uur.

Daarmee is de attractie volgens het park “de snelste en de hoogste van de Benelux”. De achtbaan breekt bovendien twee wereldrecords. “Kondaa is de megacoaster met het meeste aantal verschillende parcourselementen en heeft maar liefst 15 airtimemomenten”, klinkt het. Bij een airtimemoment tilt de snelheid van een achtbaan je uit je zitje. Je bent dus even gewichtloos.

Volledig scherm De Kondaa breekt twee wereldrecords. © Walibi Belgium

“Het enthousiasme van het publiek, zowel op nationaal als internationaal vlak, voor Kondaa is verbluffend”, zegt CEO Jean-Christophe Parent. “Tijdens de opbouw merkten we zelfs dat pretparkliefhebbers uren rond de zone kampeerden om een glimp van de attractie op te vangen. Dit is nooit gezien! Kondaa en Exotic World vormen de belangrijkste investering ooit voor Walibi en we zijn overtuigd dat dit project de uitstraling van het park op Europees vlak zal versterken.”

Walibi lanceerde vandaag ook een webserie over de attractie. Het publiek krijgt daarmee een exclusief kijkje achter de schermen van de opbouw van het monster en zijn legende. Kondaa zou “een reusachtig monster recht uit de diepste krochten van de aarde” zijn.

Volledig scherm De Kondaa. © Walibi

