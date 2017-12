Spectaculair uitzicht: de befaamde Twaalf Apostelen van Australië vanuit de lucht Arne Down Under: Vlog 31 Redactie

19u00 0 rv Arne Down Under, vlog 31 Reizen Dikke pech voor Arne wanneer hij voor het eerst in Australië een auto huurt: hij zit al meteen met een platte batterij. Gelukkig zijn er een paar Australiërs die hem graag uit de nood helpen. Arne kan zijn road trip uiteindelijk voortzetten en volgt de Great Ocean Road. Hij ziet de bekende Twaalf Apostels. Een uitzicht dat nog spectaculairder is vanuit de helikopter.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be