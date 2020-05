Spanje zet reizigers twee weken in quarantaine Maartje Bakker

13 mei 2020

12u38

Bron: de Volkskrant 3 Reizen Reizigers naar Spanje moeten vanaf vrijdag verplicht 14 dagen in quarantaine. Dat blijkt uit een ministeriële regeling die in het Staatsblad is gepubliceerd. Volgens de minister van Gezondheidzorg blijft de nieuwe regel gelden totdat de lockdown in Spanje geheel is opgeheven, op z’n vroegst eind juni.

Iedereen die Spanje binnenkomt vanuit een ander land, moet tijdens de quarantaine binnen blijven, thuis of op een andere verblijfplaats. Alleen voor noodzakelijke boodschappen, zoals levensmiddelen of medicijnen, mogen deze mensen naar buiten. Een mondkapje is in dat geval verplicht.

De regels zijn niet van toepassing op grenswerkers, beroepschauffeurs, vliegtuigpersoneel of artsen, tenzij ze in contact zijn geweest met covid-patiënten.

In Spanje wordt het openbare leven langzaam hervat. Sinds maandag zijn in grofweg de helft van het land de terrassen uitgeklapt en de winkels opengegaan. Ook is het weer toegestaan vrienden of familie te ontmoeten en binnen de eigen provincie te reizen.

We moeten ons ervan verzekeren dat al onze inspanningen niet teniet worden gedaan door personen die uit andere landen binnenkomen Minister van Gezondheidszorg Salvador Illa

Nu de vrijheid langzaam groter wordt, is de Spaanse regering extra beducht voor nieuwe besmettingen vanuit andere landen. “We moeten ons ervan verzekeren dat al onze inspanningen niet teniet worden gedaan door personen die uit andere landen binnenkomen”, zei de minister van Gezondheidszorg Salvador Illa tijdens een persconferentie.

In het Staatsblad erkent Illa dat de Wereldgezondheidsorganisatie slechts aanbeveelt om zieken en mensen die afkomstig zijn uit een risicogebied te isoleren. Niettemin kiest hij ervoor de quarantainemaatregel op te leggen aan alle reizigers, met verwijzing naar de wereldwijde aanwezigheid van het coronavirus en het voorzorgsprincipe.

“Dood voor internationale toerisme”

Enkele Spaanse regio’s reageerden afwijzend op de quarantaine voor reizigers. Het zou “de dood voor het internationale toerisme” betekenen deze zomer, klonk het in het zuidelijke Andalusië.

Spanje is niet het eerste land dat een quarantaine instelt voor mensen die het land binnenkomen. Ook Duitsland en Italië namen eerder een dergelijk besluit. In Nederland geldt een ‘dringend advies’ om in quarantaine te gaan voor mensen die afkomstig zijn uit hoog-risicogebieden. Daarbij horen de covid-brandhaarden in elf Europese landen, waaronder Spanje, België en Duitsland.

Tegelijkertijd werken Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk aan plannen om uitzonderingen te maken voor elkaars toeristen. De Europese Commissie is daar geen voorstander van: niet de politieke affiniteit of de belangen van de toeristische sector moeten leidend zijn, maar de epidemiologische situatie in ieder land, benadrukte een woordvoerder in de Spaanse krant El País.

Op dit moment zijn veel landen nog geheel gesloten voor buitenlandse bezoekers; volgens onderzoekers van de Universiteit van Oxford ging het begin mei wereldwijd om 80 staten. Ook Spanje hervatte de grenscontroles toen de coronapandemie in maart uit hand begon te lopen. De grenzen blijven daar tot ten minste 24 mei dicht. Slechts een paar groepen mogen de grens oversteken, waaronder Spanjaarden of mensen die in Spanje wonen.

LEES OOK:

Hoe zal onze zomervakantie eruitzien na corona? Europa beslist vandaag, dit is wat experts verwachten (+)

EU-commissaris van Economie: “Er komt een vakantieseizoen, maar anders dan alle andere” (+)