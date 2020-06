Spanje wil toerismesector redden met miljardensteun JOBR

18 juni 2020

15u18

Bron: ANP 2 Reizen Spanje trekt ruim 4 miljard euro uit om de toerismesector te helpen herstellen na een maandenlange sluiting van hotels en toeristische attracties door de coronapandemie. De eerste toeristen uit een aantal Europese landen kunnen aanstaande zondag voor het eerst sinds de piek van de virusuitbraak Spanje binnenreizen.

Het steunpakket bevat financiële middelen voor bedrijven om de nodige voorzorgmaatregelen, zoals extra schoonmaak, te treffen. Een flink deel, ruim 800 miljoen euro, is uitgetrokken voor vernieuwingen. Het gaat dan over digitale diensten die fysiek contact tussen personeel en klanten helpen beperken, installatie van hernieuwbare energiebronnen of renovatie van faciliteiten. Verder bestaat ruim de helft van het steunpakket uit leningen voor bedrijven, waar de Spaanse regering garant voor staat. Daarnaast kunnen ondernemingen uit de toerismebranche in aanmerking komen voor een opschorting van hun hypotheekverplichtingen.

Werkloosheid

Vanwege het verkorte zomerseizoen staan tienduizenden banen in de Spaanse toerismesector op de tocht. Het personeel bij hotels en restaurants verdient namelijk het merendeel van zijn jaarlijkse inkomen tussen mei en september. Daarnaast zijn de vooruitzichten voor de komende jaren ook niet gunstig. De Spaanse centrale bank denkt dat de werkloosheid in het Zuid-Europese land boven de 17 procent zal blijven tot minstens 2022.

De Spaanse economie is zeer afhankelijk van toerisme en krijgt daarom een sterkere economische klap van de coronacrisis dan andere Europese landen. Vorig jaar kwamen meer dan 80 miljoen toeristen naar Spanje met vakantie. Daarmee behoort het land tot de populairste reisbestemmingen ter wereld.

Lees ook:

Kiest u voor een vakantie in eigen tuin? Maak die onvergetelijk met deze tips!

“Geen tolkosten maar wel vaak strenge controles op Routes Nationales”: zo ga je met de auto slimmer op reis naar het zuiden (+)

Bestaat er zoiets als ‘exitmoeheid’? “We hebben te hard uitgekeken naar een ideaalbeeld” (+)