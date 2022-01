Spanje verwelkomde afgelopen jaar veel minder toeristen dan verwacht

De toerismecijfers lagen sowieso een pak lager dan in 2019, voor de coronapandemie. Toen kreeg Spanje ongeveer 90 miljoen buitenlandse toeristen op bezoek. Eenzelfde trend is te zien in de omzet. Het toerisme in Spanje genereerde vorig jaar 88,5 miljard euro, meldt de werkgeversorganisatie. Dat was 36 miljard meer dan in 2020, maar 43 procent minder dan de 155 miljard euro in 2019.