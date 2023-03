Spanje telt toeristen via hun gsm: heel veel Nederlanders, maar ook heel wat Belgen aan de costa’s

De Spaanse overheid registreert momenteel toeristen via hun gsm’s voor een telling. En hier en daar stopt er niet geheel onverwacht in Spanje al wel eens “een bus vol Hollanders”, zo blijkt. Zo waren Nederlanders de grootste groep buitenlanders in de maand januari in de toeristische provincie Valencia. De Belgen vielen hier net uit de top 5.

De Spaanse cijfers zijn overigens nog gedetailleerder dan dat. Cartajima, een dorpje met 250 inwoners in de provincie Malaga, werd in januari door net 41 buitenlanders bezocht, en Monda, ook in die regio, door 331 mensen. En in beide gevallen vormden Nederlanders ook hier de meerderheid.

In kustplaats Calpe in de provincie Alicante, waar onder meer ook wielrenners als Remco Evenepoel geregeld te vinden zijn, stonden de Belgen in januari overtuigend op plek 1. Benidorm lijkt dan weer hét paradijs voor de Britten.

“Bespioneren”

De data worden verzameld door het Spaanse Nationale Instituut voor Statistiek (INE). Het stelt de Spaanse overheid niet alleen in staat om te zien waar de toeristen vandaan komen, maar ook waar ze zijn geweest en zelfs hoe lang ze zijn gebleven, en dat per gemeente. Om de toeristen te tellen, worden de gegevens van de drie grote mobiele telefoonoperators in Spanje gebruikt.

“Experimentele methode”

Spaanse media vragen zich kritisch af of het hier gaat om het “bespioneren” van toeristen.

INE gaat niet echt in op die kritiek. Het benadrukt wel dat het een experimentele methode is en verre van perfect. Het geldt als een handig hulpmiddel om ruwe toeristenaantallen te peilen, zo klinkt het. En het klopt dus niet altijd helemaal. Als een toerist bijvoorbeeld twee mobiele telefoons heeft, telt hij of zij bij de data als twee personen. Het omgekeerde kan ook gebeuren, namelijk dat een buitenlandse toerist die reist zonder mobiele telefoon niet wordt gedetecteerd en dus niet opduikt in de cijfers.

