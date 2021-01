Spanje telde in november ruim 28.000 Belgische toeristen

In Spanje zijn in november 28.370 toeristen uit België aangekomen. Dat is 79,7 procent minder dan in dezelfde maand in 2019. Dat blijkt uit een eerste raming die het Spaanse statistiekbureau INE dinsdag heeft vrijgegeven.

De Spaanse toeristische sector heeft een stevige dreun gekregen door de coronapandemie. Het land ontving volgens de cijfers van INE in de eerste elf maanden van 2020 maar 18,3 miljoen buitenlandse toeristen. Dat is een daling van 76,9 procent tegenover dezelfde periode in 2019.

Britten

In november vormden de Britten de grootste groep buitenlandse toeristen in Spanje: INE telde er 88.150. Dat zijn er wel bijna 90 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

In de periode van januari tot en met november waren de Fransen het sterkst vertegenwoordigd met 3,7 miljoen bezoekers (-65 procent), tegen 3 miljoen Britten (-82,2 procent). Uit België kwamen in totaal 709.057 toeristen (-70,4 procent).

Volledig scherm Twee vrouwen aan het Turó de la Rovira -kijkpunt in Barcelona. Beeld van 16 november. © Getty Images

Negatieve test

Traditioneel overwinteren heel wat Belgen in Spanje, maar sinds 23 november mogen ze niet zomaar het land binnen.

Iedereen die via het vliegtuig of met de boot voet aan grond zet, moet een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat komt omdat Spanje ons land als hoogrisicogebied aanschouwt. De negatieve PCR-test mag maximaal 72 uur op voorhand uitgevoerd zijn. Belgen die naar Spanje willen, moeten zich sowieso eerst online registeren. Het bewijs van de negatieve test moet in dat formulier geïntegreerd worden.

Het grootste deel van Spanje is op dit moment zelf een rode zone, naar het land reizen wordt door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken dus ten zeerste afgeraden. Quarantaine is verplicht na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone, en een coronatest is verplicht op dag één en dag zeven na terugkeer in België.

Kerstvakantie

187.991 Belgen hebben tijdens de afgelopen kerstvakantie het Passenger Locator Form ingevuld bij terugkeer uit het buitenland, zo raakte gisteren bekend. In welgeteld 160.208 gevallen zouden ze uit een rode zone gekomen zijn.