Spanje lokt voor het eerst in 9 jaar minder toeristen in juli

03 september 2018

15u24

Het aantal buitenlandse toeristen dat in juli naar Spanje trok, is voor het eerst sinds 2009 gedaald. Het Spaanse statistiekbureau INE wijt de daling aan het hernieuwde succes van goedkopere vakantielanden als Turkije en Tunesië. Het tweede vakantieland ter wereld, na Frankrijk, trok de voorbije jaren heel wat toeristen aan die niet langer naar landen in het Midden-Oosten en Afrika reisden omwille van veiligheidsproblemen.

Zowat 10 miljoen buitenlanders trokken in de eerste zomermaand naar de costa's en andere toeristische bestemmingen van Spanje. Het gaat om een daling met 4,9 procent tegenover juli 2017. Het is de eerste daling in juli sinds 2009.

Vooral uit Frankrijk zakten minder toeristen af (-11,4 procent). De Britten, goed voor meer dan een op de vijf buitenlandse toeristen onder de Spaanse zon, gingen met 5,6 procent achteruit nu de daling van het pond reizen minder voordelig maakt in de eurozone.

Vanuit België werden iets meer dan 395.000 toeristen geteld, een daling met 6,5 procent. Maar van januari tot en met juli is er wel nog 3,7 procent stijging tot bijna 1,5 miljoen.

De Spaanse premier, Pedor Sanchez, relativeerde op de radio de daling. Het aantal toeristen sinds begin dit jaar blijft "historisch hoog". Van januari tot juli is er sprake van 0,3 procent stijging tot 47 miljoen toeristen.

In heel 2017 reisde een recordaantal van 82 miljoen toeristen naar Spanje. Het toerisme is er goed voor 10 procent van het bruto binnenlands product.