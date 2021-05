Spanje is testland voor Europees coronacertificaat: “Vanaf 7 juni zijn gevaccineerde toeristen welkom”

Vorige week kondigde de Spaanse premier al aan dat Europese reizigers die kunnen aantonen dat zij volledig zijn gevaccineerd tegen Covid-19 vanaf 7 juni opnieuw welkom zijn in Spanje . Volgens premier Sanchez is Spanje daarbij een van de testlanden van het aangekondigde Europese coronacertificaat. De premier noemt deze testfase “geweldig nieuws voor de toeristische sector”. “Dit is een nieuwe fase in het overwinnen van de pandemie”, klinkt het.

Het basisprincipe van het certificaat - dat officieel het Europees digitaal covidcertificaat zal heten - is dat de houder ervan vrij zal kunnen rondreizen in de Schengenzone. Wie gevaccineerd is tegen het coronavirus of beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur of een sneltest niet ouder dan 24 uur, zal gratis een certificaat kunnen krijgen. Het gaat om een QR-code voor op de smartphone of een papieren document. Het certificaat is ook bedoeld voor wie de voorbije zes maanden positief getest heeft op het coronavirus en zo natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.