Spaanse verkeersdienst wil af van 100 km per uur op secundaire wegen

10 september 2018

De Spaanse verkeersdienst DGT wil af van 100 km/u op secundaire wegen en is voorstander van een maximumsnelheid van 80 km/u. De nieuwe baas van DGT wil zo een daling van het aantal verkeersdoden bewerkstelligen.

77% van de dodelijke verkeersslachtoffers in Spanje vielen in 2017 op secundaire wegen. Overdreven snelheid is de hoofdoorzaak. Naast Spanje zijn er nog vijf andere Europese landen waar 100 km/u is toegelaten op secundaire wegen. Het gaat om Duitsland, Oostenrijk, Polen, Ierland en Roemenië.

Buurland Frankrijk bracht de maximumsnelheid op secundaire wegen deze zomer terug van 90 naar 80 km/u. De maximumsnelheid op Spaanse snelwegen is en blijft 120 km/u.