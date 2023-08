Spaanse nudisten willen hun naaktstranden terug: “Die toeristen komen hier zitten met hun kleren aan, wij voelen ons ongemakkelijk!”

Een nudistenfederatie uit Catalonië heeft het helemaal gehad met alle toeristen die doodleuk in hun bikini’s en zwembroekjes op de naaktstranden in de Spaanse regio komen zitten. De organisatie vecht nu terug met een campagne, en wil ook samenzitten met de Catalaanse regering. Hun boodschap is duidelijk: kleren uit, of wegwezen! Toch?

Het was op een prachtig stukje Catalaans strand dat al jaren vooral door nudisten wordt bezocht dat Spanjaard Segimon Rovira (56) zich onlangs toch wel heel ongemakkelijk en zelfbewust in zijn nakie begon te voelen, vertelt hij aan ‘The Guardian’. De directeur van de ‘Naturistische-Nudistische Federatie van Catalonië’ was er zich pijnlijk van bewust dat hij omringd was door zonnekloppers die wél zwemkleding droegen.

“Gebrek aan respect”

Een bijzonder onaangenaam gevoel bekroop hem, en dat was niet voor het eerst: “Vroeger kwamen mensen aan bij een naaktstrand en deden ze ofwel hun kleren uit, ofwel gingen ze weg”, zegt de man aan de Britse krant. “Maar nu blijven ze en houden ze hun badpak aan. Maar wat ze niet beseffen, is dat ze met steeds meer zijn, en ze doen ons (nudisten, red.) heel ongemakkelijk voelen. Het gaat om een gebrek aan respect.”

Traditie

Roviro en gelijkgestemden verenigd in de Catalaanse federatie vechten nu terug met een campagne die gericht is op het beschermen van de decennialange traditie die verbonden is met een vijftigtal stranden in de Catalaanse regio. Ook elders in Spanje zijn er overigens heel wat naaktstranden.

“Nudisme is niet verboden in Spanje, je mag het in principe op elk strand doen”, legt Rovira uit. “Maar om niemand lastig te vallen of ongemakkelijk te laten voelen, gaan we het liefst naar stranden die traditioneel gekend staan als naaktstranden; stranden waar de meeste mensen naakt rondlopen. En we willen dat mensen dit ook respecteren.” De organisatie schreef onlangs een brief aan de Catalaanse regering, waarin ze vraagt voor een serieuze vergadering rond wat het nu “de discriminatie van nudisten op de stranden van Catalonië” noemt.

Reisbloggers, influencers

Als verklaring - lokale media spreken schertsend over “de textielinvasie” - kijkt de organisatie naar de groei van het toerisme, maar vooral naar sociale media. Want die steeds maar groeiende groep van Instagrammers, reisbloggers en influencers leidt zonnebaders makkelijker dan ooit naar de mooiste, rustigste en meest verborgen strandpareltjes. En maar wat vaak wordt er geen woord gerept over de jarenlange banden die deze stranden met nudisme hebben.

Daarnaast negeren strandgangers geregeld ook heel bewust plaatjes die aangeven dat een zandstrook eigenlijk een naaktstrand is. “We zijn een beetje onze beleefdheid verloren”, vat Rovira samen.

Zelf ook maar weer de kleren aan

Het gevolg is dat het nudisme dreigt te verdwijnen, vreest hij. “Er zijn nudisten die gewoon niet meer naar sommigen stranden gaan, omdat ze te druk zijn geworden en te veel mensen er rondlopen in zwemkleding", zegt hij. “Ze voelen zich er niet meer comfortabel.”

Anderen houden in navolging van al de rest dan ook maar hun broek aan, want ze willen niet met hun blote billen mee op één of ander Instagramkiekje belanden. Nog anderen houden koppig vol in hun naaktheid, maar worden dan geconfronteerd met gestaar, gegiechel of lelijke opmerkingen. “Vooral de vrouwen worden dan soms begluurd of lastiggevallen", stelt de Catalaan.

Filmpje

De campagne van de federatie hoopt mensen ervan te overtuigen om op naaktstranden weer meer naakt te gaan. Centraal staat een filmpje dat toont hoe twee geklede toeristen aanvankelijk schrikken en erg verbouwereerd kijken als ze op een naaktstrand stuiten. Maar na wat ongemakkelijk getuur en gedoe doen ze uiteindelijk zelf ook hun kleren uit.

Doen ze dat liever niet? Dan gaan ze beter gezellig ergens anders zitten.