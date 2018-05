Spaanse luchthaven waarschuwt voor deze 10 criminele trucs mvdb

23 mei 2018

08u48 19 Reizen Oplichters en gauwdieven in Spanje wrijven zich in de handen nu het toeristische seizoen stilaan op volle toeren draait. Miljoenen buitenlandse toeristen vliegen naar de Spaanse zon en zijn op de luchthaven vaak het slachtoffer van criminelen. De vlieghaven van Palma de Mallorca heeft een lijst van de tien meest courante trucs gepubliceerd, samen met tips hoe je je ertegen wapent.

1. Diefstal aan de securitycheck

Je schuift aan voor de securitycheck en legt je handbagage op de band. De persoon net voor je, blijft maar piepen en wordt verschillende keren gecontroleerd. De persoon speelt onder een hoedje met een medeplichtige die al voorbij de securitycheck is gepasseerd. Hij/zij wacht totdat jouw bezittingen van de band rollen en wandelt ermee weg.

Tip: Leg je handbagage pas op de band wanneer het echt aan jou is om te worden gecontroleerd. Indien je bezittingen toch foetsie zijn, waarschuw meteen de veiligheidsagenten.

2. De afleider

Een voorbijganger op de luchthaven spreekt je aan, probeert je iets te vragen en leidt je af. Een medeplichtige heeft het op jouw bagage gemunt en opent vingersvlug je koffers op zoek naar waardevolle bezittingen, geld of je paspoort.

Tip: Stop deze items niet in dezelfde koffer, maar verspreid ze tussen valies en handbagage. Een fotokopie van je paspoort en identiteitskaart is geen overbodige luxe.

3. 'Gratis' wifi

Je connecteert met je smartphone op een onbeveiligd wifi-netwerk. Da's net de bedoeling: internetcriminelen krijgen zo makkelijker toegang tot paswoorden en accounts.

Tip: Check eerst of je wel op het officiële wifi-netwerk van de luchthaven zit en connecteer dan pas. Apps zoals AVG VPN kunnen je hierbij helpen.

4. Onoplettende voorbijganger blijkt zakkenroller

Een onoplettende voorbijganger loopt tegen je aan op de luchthaven en excuseert zich. Niets aan de hand, maar even later realiseer je dat je portefeuille weg is.

Tip: Wees steeds waakzaam en stop waardevolle bezittingen veilig weg. Er zijn draagzakjes te koop om je geld, sleutels en paspoort aan je borstkas te dragen.

5. De man die aanbiedt jouw bagage te dragen

"Ik help u wel even met uw bagage". De vriendelijke man die zich aanbiedt als spontane kruier helpt jouw bagage te sjouwen, maar eist achteraf plots een dikke fooi. Zoniet houdt hij je bezittingen bij.

Tip: Officiële kruiers dragen een uniform, let daar op. Een beetje drinkgeld wordt gewaardeerd.

6. Zakkenrollers prefereren loketten en wachtrijen

Gauwdieven verkiezen drukke wachtrijen van huurautobedrijven. Ze doen zich voor als toerist en slaan toe.

Remedie: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als je moet aanschuiven, doe dat dan per twee. Het wordt zakkenrollers zo aanzienlijk moeilijker gemaakt.

7. "Bel goedkoop en huur een smartphone"

Nu de roamingkosten in de Europese Unie zijn afgeschaft, is deze truc op de terugweg. Oplichters proberen je een gsm of smartphone te verhuren, waardoor je tijdens je verblijf aan een goedkoper tarief kan bellen, althans dat beweren ze toch. Bij teruggave blijken er plots een massa extra kosten op te duiken.

Tips: Check de beltarieven voor je vertrek.

8. Verschillende chauffeurs houden een bordje vast met jouw naam op

Je vraagt je hotel om een chauffeur te sturen naar de luchthaven. De man staat je op te wachten, en schrijft jouw naam op een bordje. Gewiekste kerels hebben dat in de mot en schrijven prompt dezelfde naam op hun bordje. Reizigers hebben geen idee wie de echte chauffeur is en eindigen zo onbedoeld bij de oplichter. Die rekent een veel te hoog tarief aan voor de rit.

Tip: Vraag op voorhand om het telefoonnummer van de echte chauffeur.

9. Bluetooth

Hackers en gauwdieven gebruiken bluetooth-trackers om te speuren naar smartphones, laptops en tablets. Hackers proberen toegang te krijgen, gauwdieven gebruiken de functie om de toestellen uit je bagage te stelen.

Tip: Laat de bluetooth niet de hele tijd opstaan op de luchthaven. Zet deze functie desnoods uit.

10. De taximeter blijkt plots stuk

De taxichauffeur verklaart aan het einde van de rit dat zijn taximeter defect is. Hij probeert zo je meer te doen betalen.

Tip: Spreek een prijs af vooraleer je instapt. Boek enkel een rit bij een rechtmatige taximaatschappij.