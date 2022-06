Spaanse badstad introduceert verbod op plassen in zee, overtreders riskeren boete van 750 (!) euro

In de Spaanse stad Vigo, gelegen in de noordwestelijke regio Galicië, kunnen badgasten hun toiletbezoek maar best inplannen voor ze naar het strand trekken. Zo heeft de stad een wet geïntroduceerd die plassen in de zee of op het strand volledig verbiedt. Strandgangers die zich echt niet kunnen inhouden en toch snel een plasje in de zee doen, riskeren een boete van maar liefst 750 euro.

Naast het introduceren van de boete is het stadsbestuur van Vigo eveneens van plan om openbare toiletten te installeren in de buurt van het strand. Op die manier willen ze het probleem aanpakken. Urineren op het strand of in het zeewater zal vanaf nu worden beschouwd als een inbreuk op de gezondheids- en hygiënewetgeving.

Hoe de lokale autoriteiten het verbod precies gaan handhaven, is niet duidelijk. Zo is het vaak onmogelijk om te zien wie er in het water aan het urineren is.

Volgens hetzelfde verbod mogen strandgangers zich ook niet met zeep of andere chemische producten wassen in de zee. Daarnaast is het strafbaar om afval achter te laten op het strand of in het water en worden er geen barbecues of gasflessen in de omgeving toegelaten wegens hun ontvlambare aard.

Doorheen Spanje gelden verschillende regels op de stranden. Zo riskeren strandgangers in sommige gebieden een boete van ongeveer 290 euro wanneer ze op straat in hun zwemkleding rondlopen. Op het eiland Mallorca zullen sommige restaurantuitbaters klanten die met badkledij of in bloot bovenlijf voor de dag komen zelfs niet meer toelaten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.