Sneller van Brussel naar Londen dankzij nieuwe verbinding van Eurostar ep

09 februari 2018

13u32

Bron: Belga 0 Reizen Eurostar begeeft zich op 4 april voor het eerst op de Nederlandse hogesnelheidslijn. Vanaf dan rijdt er twee keer per dag een hogesnelheidstrein vanuit Londen naar Rotterdam en Amsterdam, via Brussel. In de omgekeerde richting blijft alles nog een tijdje bij het oude: reizigers kunnen met concurrent Thalys sporen tot in Brussel, waar ze uitstappen voor een paspoort- en veiligheidscontrole. Dan pas kunnen ze op de Eurostar stappen tot in Londen.

Vanuit Londen kan je vanaf 4 april in 3 uur en 1 minuut in Rotterdam staan en in 3 uur en 40 minuten in Amsterdam. In omgekeerde richting doe je er minstens een uur langer over.

De omslachtige reis vanuit Nederland, met overstap en controles in Brussel, zal naar verwachting zeker anderhalf jaar duren. Tegen eind 2019 zou er een overeenkomst moeten zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waardoor de passagiers in de Nederlandse stations al gecontroleerd kunnen worden. Ze zullen dan niet langer moeten uitstappen in Brussel.

Nieuwe verbindingen

Eurostar opent begin april ook een nieuwe treindienst over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel. Dagelijks vertrekken twee treinen vanuit de Nederlandse hoofdstad naar de Belgische en andersom. Dat biedt extra mogelijkheden om per trein te reizen tussen Brussel en Amsterdam, bovenop de bestaande Thalys- en Beneluxtrein-verbindingen.

Tickets voor de nieuwe verbindingen zijn vanaf 20 februari te koop. De goedkoopste tickets voor een enkele reis van Nederland naar Londen gaan 40 euro kosten.

Groeimogelijkheden

Eurostar noemt de uitbreiding naar Nederland het begin van een "nieuw tijdperk". Volgens het vervoersbedrijf reizen jaarlijks meer dan 4 miljoen mensen tussen Londen en Amsterdam. Het ziet dan ook forse groeimogelijkheden. Er zijn al plannen voor een derde dagelijkse trein naar Londen.

De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF heeft het grootste aandeel in Eurostar: 55 procent. De Belgische NMBS bezit 5 procent. De Britse regering verkocht de overige 40 procent in 2015 aan twee investeringsbedrijven.