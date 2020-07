Slovenië laat Belgische toeristen weer zonder quarantaine toe AW

04 juli 2020

13u19

Bron: Belga 0 Reizen Belgen die naar Slovenië gaan, moeten niet langer een quarantaine van twee weken respecteren. De Sloveense regering heeft België, samen met Nederland, op de zogenaamde groene lijst geplaatst, zo heeft ze aangekondigd.

De groene lijst is de lijst van epidemiologisch veilige landen. Dat betekent dat reizigers uit die landen Slovenië binnen mogen zonder quarantaine of andere beperkingen. België en Nederland werden er vandaag aan toegevoegd. Op de lijst staan nu 21 landen.



Ook op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken staat Slovenië nu in de groep van landen waar je naartoe kan reizen zonder voorwaarden.

Gele lijst

Slovenië besliste voorts om Frankrijk, Kroatië en Tsjechië van de groene lijst te halen en op de gele lijst te zetten. Reizigers uit die landen moeten bij aankomst twee weken in quarantaine verblijven. De enige uitzondering zijn mensen met een tweede verblijf in Slovenië.