Slechts een op de twee toeristen uit "rode zone" laat zich testen

18 augustus 2020

18u58

Bron: Belga 2 Reizen Hoewel het verplicht is, laat slechts één op de twee Belgen die uit een "rode zone" in het buitenland terugkeert zich testen op een mogelijke besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die minister Philippe De Backer (Open Vld) bekendmaakte in de Kamercommissie Gezondheid.

Reizen binnen de EU is in principe mogelijk, behalve naar gebieden waar het risico op besmetting hoger ingeschat wordt. Die gebieden worden als "rode zone" aangeduid. Er geldt een reisverbod naar die zones en wie er uit terugkeert moet zich laten testen en in zelfquarantaine gaan.

Regionale verschillen

Maar lang niet iedereen doet dat blijkbaar. Bijna de helft laat zich niet testen, zei minister De Backer in de Kamer. Er zijn wel grote regionale verschillen: in Vlaanderen laten meer mensen zich testen dan in Wallonië en Brussel.

Minister De Backer zei dat het belangrijk is dat de regionale contacttracing de zaak opvolgt en de betrokkenen die één of twee dagen na hun terugkeer nog geen test hebben laten afnemen, contacteert met de vraag waarom ze dat nog niet gedaan hebben.

Minder dan 2 procent van de testen die bij toeristen uit de "rode zones" zijn afgenomen was positief.

Veiligheidsraad

Donderdag komt de Nationale Veiligheidraad bijeen om te zien of de maatregelen om het virus in te dijken verstrengd dan wel versoepeld moeten of kunnen worden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) sprak zich daar vandaag in de Kamer nog niet uit over uit, al liet ze wel verstaan dat een uitbreiding van de bubbel van vijf niet evident is. "Het is nog maar net dat het aantal infecties aan het vertragen is. Het is maar de laatste week dat we zien dat het aantal hospitalisaties niet meer exponentieel stijgt, maar toch nog aan het stijgen is, dus daar moeten we voorzichtig zijn", zei De Block.

De Nationale Veiligheidsraad moet ook formeel groen licht geven voor de heropstart van de scholen, en bekijkt naast de sociale bubbel ook onder meer de situatie rond de winkels en de cultuursector.

