Slapen we straks in het vrachtruim tijdens onze vlucht? ADN

11 april 2018

18u02

Bron: Belga 0 Reizen Vliegtuigbouwer Airbus wil slaapplaatsen installeren in het vrachtruim van vliegtuigen. De slaapcabines zouden vanaf 2020 geïnstalleerd kunnen worden in de A330-toestellen, zo meldt het bedrijf tijdens de beurs Aircraft Interiors Expo in Hamburg.

De bedden in het ruim zullen in modules geplaatst worden, die indien nodig eenvoudig kunnen worden ingeruild voor vrachtcontainers. Zo komen de normale cargoactiviteiten niet in het gedrang. Delen zouden ook omgevormd kunnen worden in bijvoorbeeld speelruimtes en vergaderzaaltjes.

Het concept werd ontwikkeld door Airbus en het Franse Zodiac Aerospace. Beide bedrijven verklaren in een persmededeling dat de bedden niet alleen het comfort voor de passagiers zullen verhogen, maar dat ze ook een toegevoegde waarde bieden aan de commerciële operaties van luchtvaartmaatschappijen. De bedrijven hebben naar eigen zeggen al positieve reacties gekregen op hun plan.

In eerste instantie zullen de modules beschikbaar zijn voor de A330-toestellen, maar de bedrijven bekijken de optie ook voor de A350 XWB.